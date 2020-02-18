Епідемія коронавірусу: в МОЗ прояснили долю українців у Китаї

Українців, яких евакуюють із Китаю через коронавірус COVID-19, ізолюють від суспільства. Якщо у людей виявлять симптоми в китайському аеропорту, їх не випустять із зони карантину.

Про це розповів у ефірі ObozTV заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, коментуючи підготовку України до евакуації громадян.

Заступник міністра повідомив, що на сьогодні жоден українець, який перебуває в КНР, не має захворювання, викликаного коронавірусом.

За його словами, здорових людей, які приїздять із зони карантину, встановленої в КНР, вміщатимуть до так званих обсерваторів.

"Відповідно до законодавства нашої держави, обсерватори можуть створюватися в санаторіях, профілакторіях, навчальних закладах, зокрема дитячих. Це не лікувальний заклад. У обсерваторі не надається медична допомога. Це здорові люди, які проживатимуть 14 днів в ізоляції виключно через те, що на цей період можуть виникнути симптоми, оскільки є інкубаційний період", – розповів Ляшко.

"Щойно виникатимуть симптоми, хворий буде госпіталізований до інфекційного стаціонару, який буде готовий прийняти хворого в інфекційний бокс, де надаватиметься необхідна медична допомога, як цього вимагає стан його здоров'я", – пояснив чиновник.

Представник МОЗ також повідомив, що медики, які працюють в аеропортах КНР, не дозволять залишити межі карантину людині з симптомами коронавірусу. Таких людей госпіталізовують і надають їм медичну допомогу.

"Всі українці, які перебувають у Китайській Народній Республіці, можуть звернутися в посольство України у КНР і повідомити, що їм надається допомога. У випадках, якщо знадобиться залучення українських медиків, це вирішуватиметься в оперативному порядку", – додав він.

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в регіонах України відбуваються навчання з протидії коронавірусу з китайської провінції Хубей.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що Україна 20 лютого планує літаком евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань і провінції Хубей.

Протягом 17 лютого кількість тих, хто заразився коронавірусом COVID-2019 у Китаї (включаючи Гонконг, Макао, Тайвань) зросла до 72 528.

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