З 1 липня українців лікуватимуть по-новому: Супрун розповіла, що зміниться

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з 1 липня 149 медичних установ почнуть співпрацю з Національною службою здоров'я України.

Як повідомила вона на своїй сторінці в Facebook, це лікарні в 22 областях.

"З 1 липня вони почнуть працювати за новими правилами. Вперше сімейні лікарі, терапевти і педіатри мають чіткий перелік послуг, які вони повинні надавати, а держава буде оплачувати ці послуги відповідно до встановлених тарифів та коригуючого коефіцієнту", - пояснила Супрун.

Договори між установами і НСЗУ уклали до 5 червня. А вже з липня вони будуть отримувати фінансування за новою схемою. Ці установи першими отримають гроші за кількість прийнятих пацієнтів.

Обслуговуються в таких медичних установах 8 млн українців.

"На 149 закладів, з якими сьогодні укладені договори на друге півріччя буде виділено близько 1,5 млрд грн. Інші заклади охорони здоров'я, як і раніше, будуть надалі фінансуватися через механізм субвенції", - розповіла Супрун.

В установи першої хвилі увійшли всі медустанови Києва, кількох обласних центрів (Вінниця, Полтава і Черкаси) і великих міст (Кривий Ріг і Кременчук).

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