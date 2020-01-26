Якщо раптом коронавірус: де лікуватимуть в Україні

Міністерство охорони здоров'я України визначило лікарню, в якій перебуватимуть пацієнти у випадку підозри на зараження коронавірусом із Китаю.

Таким центром стане Олександрівська лікарня в Києві. Про це під час брифінгу розповів в. о. гендиректора ЦОЗ Ігор Кузін.

За його словами, туди будуть направляти пацієнтів не тільки зі столиці, а й з усієї країни.

МОЗ визначило лікарню, в якій перебуватимуть пацієнти при підозрі на зараження коронавірусом

Так, для початку проведуть лабораторні аналізи на наявність стандартних гострих респіраторних інфекцій. Якщо результат буде негативним, проба попрямує до ЦОЗ.

А в разі виключення всіх можливих типів грипу пробу будуть направляти за кордон – у референс-лабораторії, розташовані в Роттердамі та Берліні.

Водночас наголошується, що такий тип вірусу там можуть визначити тільки упродовж максимум трьох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю для запобігання поширенню смертельного китайського коронавврусу 2019 nCoV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся