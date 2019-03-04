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Якими продуктами запастися на кінець світу: названо список

25.9тЧитати матеріал російською

У світі існує чимала кількість людей, які запасаються продуктами на випадок апокаліпсису. Найчастіше вони обирають курку, рис, вівсянку і суп в консервах, що не є правильним.

У разі реального кінця світу людству знадобляться інші продукти, пише "BBC Україна". Свою точку зору про найкращі страви висловили різні дієтологи.

Лора Вайнесс з Единбурга назвала найправильнішим продуктом гриби, тому що в них є вітаміни.

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"Це одне з небагатьох джерел селену і вітаміну D, які допомагають засвоєнню кальцію скелетом і зубами людини", – пояснила Вайнесс.

Однак вона зазначила, що з таким раціоном людина протягне всього місяць, оскільки потім набридне однакова їжа, зникне апетит і вона помре.

Ліам Браун з Единбурга найкращим для апокаліпсису продуктом назвав тушонку в консервах.

"М'ясо в консервах – хороше джерело жирів і протеїну. На одній тушонці можна прожити досить довго, проте незабаром через нестачу вітамінів почнуться проблеми зі здоров'ям", – зазначив він.

Студенти медичного університету в Брістолі не змогли зупинитися на одному продукті і назвали імбир і кіноа. На їхню думку, ці два інгрідента можна чергувати і готувати в різних варіаціях, щоб не набридало.

Дієтолог Люсі Джонс вважає, на випадок кінця світу потрібно запастися піцою, тому що через різні інгредієнти там є необхідні вітаміни.

Ілюстрація

Ілюстрація

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Дієтолог Джеймс Коллівер вважає, що всім потрібно запасатися картоплею, оскільки у ній є всі необхідні для людини елемента, хоч і в малих кількостях.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з США заявили, що причиною апокаліпсису стануть забруднення екології, перенаселеність планети, а також відсутність необхідних ресурсів.

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Ш. Олег
Ш. Олег
Запасаться продуктами на конец света??? Да вы оптимисты, господа и панове! )))
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