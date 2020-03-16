Які заходи проти коронавірусу ефективніші за карантин. Наочна інфографіка

Американські фахівці з охорони здоров'я прийшли до висновку, що суттєве зниження кількості соціальних контактів може бути ефективнішим за карантин.

Як пише Washington Post, експерти змоделювали поширення коронавірусу в невеликому містечку, розміром з Віттіер на Алясці (населення 220 осіб) (щоб подивитися інфографіку, проскрольте новину до кінця).

Соціальні контакти необхідно істотно знижувати

В результаті найбільше поширення коронавірусу сталося за умови повністю вільного пересування жителів.

При діючому карантині кількість заражених виявилася меншою, але все-одно на високому рівні.

За умови, що жителі дотримуються помірної відстані один з одним, ризик зараження став істотно нижчим.

І мінімальний рівень інфікування зафіксовано при дотриманні далекої відстані між людьми.

Помаранчевим кольором позначені хворі, сірим – здорові, бузковим – ті, хто видужав

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 16 березня найгірша ситуація з коронавірусом у Італії. За минулу добу від COVID-19 там померли ще 368 осіб – це рекордна кількість за час пандемії. Загальна кількість жертв вірусу в країні перевищила 1800.

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