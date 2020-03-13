До коронавірусу людство пережило кілька пандемій, які вдалося успішно подолати.

Про це йдеться в сюжеті "Фактів". Так, СНІД також є пандемією, що триває вже понад 30 років і охопила всі країни світу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Інша відома хвороба, яка набула масштабів пандемії і повторювалася вже кілька разів – чума. Вона косила людство щонайменше тричі. У XIV столітті ця недуга вбила більш як 60 млн осіб – чверть всього населення планети.

Пандемія "іспанського грипу" 24 канал

На початку ХХ століття світ захопила пандемія іспанського грипу. Тоді загинули від 50 до 100 млн осіб. Наступна хвиля "іспанки" прийшла після Другої світової війни.

Характерно, що з часом пік хвороби згасав і пандемії зникали самі собою. Як пояснив завідувач лабораторії імунології та молекулярної біології НМУ ім. Богомольця Дмитро Мальцев, вони закінчувалися шляхом зараження великої кількості людей і формування імунної пам'яті.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення "свинячого грипу", але таких масштабних заходів, як повне закриття кордонів, ще не було. У світі грип H1N1 забрав життя чверті мільйона осіб – це 0,01% населення планети. Причому, що від "свинячого грипу" на момент пандемії була терапія.

Пандемія "свинячого грипу" Страна

Пандемія – це надзвичайно сильна епідемія, що характеризується поширенням інфекційного захворювання на всій території країни, територію суміжних держав, а іноді й багатьох країн світу (зараз якраз такий випадок).

Після досягнення масштабу пандемії захворювання має глобальний вплив, спалах супроводжується неконтрольованим поширенням збудника й численними смертями людей.

Які пандемії пережило людство до коронавірусу

Раніше OBOZREVATEL пояснював, чим пандемія відрізняється від епідемії.

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