Як зупинити паніку через коронавірус: МОЗ дав поради

У Міністерстві охорони здоров'я підготували рекомендації щодо етичного висвітлення ситуації навколо COVID-2019.

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Як зазначив голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, в умовах пандемії основним інструментом протидії паніці стає забезпечення безперервного доступу до правдивої та перевіреної інформації, передає Telegram-канал "Коронавірус інфо", верифікований МОЗ України.

"Саме на журналістів лягає відповідальність за те, як реагуватиме населення. А отже, кожне формулювання має значення”, – зауважив він.

Telegram \ Коронавірус_інфо

Так, зокрема, журналістам порекомендували не приписувати захворювання певній країні або етнічності : "вірус з Уханя", "китайський вірус", "азіатський вірус". Натомість коректно називати вірус повною назвою Covid-19: Со – Corona, vi – virus, d – diases (захворювання), 2019 – рік поширення вірусу та вживати словосполучення "люди, хворі на Covid-2019".

Разом із тим, у МОЗ наголосили, що некоректно писати, що люди "поширюють вірус", "заражають інших", "переносять Covid-19".

У рекомендаціях також зазначається, що в публікаціях варто наголошувати на необхідності запобіжних заходів та своєчасного лікування, підкреслювати ефективність раннього тестування за наявності симптомів захворювання.

Водночас некоректно поширювати чутки та емоційні перебільшення: "чума", "апокаліпсис" тощо, називати хворих жертвами, постраждалими від Covid-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у МОЗ повідомили, що інфікований коронавірусом пацієнт із Чернівців повністю одужав, сьогодні його виписують з лікарні

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