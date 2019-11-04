Як зміцнити імунітет: названі найкращі продукти

Сезон грипу прийшов до багатьох країн у всьому світі, а це значить, що потрібно вживати більше продуктів, що містять вітамін С для зміцнення імунітету.

Дієтологи розповіли, що саме потрібно включити в раціон, крім цитрусових, щоб убезпечити своє здоров'я від неприємної хвороби, передає РІА "Новости".

Лікарі нагадали, що різкі перепади температури погано позначаються на імунітеті, тому його необхідно підтримувати. Один із способів – правильне харчування.

"Дефіцит вітаміну С може знижувати імунітет. Відповідно, якщо ми цей рівень вітаміну підтримуємо, то з меншою ймовірністю можемо захворіти простудними захворюваннями. Тому ягоди і фрукти. Незважаючи на те, що літо закінчилося, свіжі або розморожені, вони дуже гарні", – сказав лікар-дієтолог Сергій Обложко.

За його словами, найбільше вітаміну С міститься не в цитрусових, а в квашеній капусті і болгарському перці. Більш того, перший з вищевказаних продуктів є натуральним пробиотиком.

Капуста містить вітамін С pixabay

"Квашена капуста – це натуральний пробіотик для кишечника, він підтримує мікрофлору. Модулює наш імунітет через роботу травної системи, вироблення імунних факторів стінкою кишечнику. Але люди, які мають схильність до високої гіпертонії, надмірної ваги, можуть їсти таку капусту без використання солі, є чимало таких рецептів, з додаванням брусниці, журавлини, які дозволяють отримати квашені продукти", – уточнила лікар персоніфікованої медицини Маргарита Корольова.

грип 2019 https://www.healthline.com

Також для заповнення вітаміну С дієтологи рекомендують включити до раціону темно-зелені овочі, зелень і різнокольорові овочі, що містять бета-каротин. Вітамін Е також є корисним для імунітету, а поповнити його запаси можна за допомогою горіхів, рослинних масел, авокадо, цільнозернового хліба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку епідсезону понад 50 тисяч українців зробили щеплення від грипу, з них більше 30 тисяч – за минулий тиждень. ГРВІ за минулий тиждень перехворіли 155 тисяч українців. 70% всіх хворих – діти до 17 років. Найчастіше з ГРВІ госпіталізували дітей до 4 років, рідше – людей старше 65 років.

З початку сезону в нашій країні зареєстрували два штами грипу: В, а так же важкий і небезпечний А (Н3). Всього з 31 вересня до 27 жовтня респіраторними інфекціями перехворіло 1,5% населення країни.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!