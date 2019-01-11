Як уникнути старіння: знайдений спосіб значно продовжити життя

Учені виявили молекулу, яка, можливо, грає одну із ключових ролей у процесі старіння.

Придушення активності цієї сполуки може призвести до значного продовження життя людини. До такого висновку прийшли вчені Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія), повідомляє "Лента.ру".

Вони вивчили зв'язок між старінням і РНК-зв'язуючими білками. Останні приєднуються до молекул матричної РНК (мРНК), яка несе інформацію про амінокислотну послідовность клітинних білків від ядра, де міститься ДНК, в рибосоми.

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РНК-зв'язуючі білки можуть заважати мРНК брати участь у процесі трансляції або, навпаки, посилюють виробництво різних білків.

Дослідники використовували технологію CRISPR-Cas9 для придушення гена, що кодує PUM2 у клітинах литкових м'язів у гризунів. У результаті функції мітохондрій у старих тварин значно покращилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з Морської біологічної лабораторії відкрили механізм, який сприяє продовженню життя за допомогою холоду.