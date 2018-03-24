Як уберегтися від раку: вчені знайшли способи

Вчені Центру дослідження раку в Великобританії назвали основні чинники розвитку захворювання, яких можна уникнути.

Так, за їхніми даними, більше 135 500 випадків злоякісних пухлин у рік можна запобігти в одній тільки Великобританії за допомогою здорового способу життя, пише "Лента.ру".

Головною причиною появи новоутворень є тютюновий дим, відповідальний за 32 200 всіх випадків раку у чоловіків і 22 000 випадків - у жінок.

На другому місці надмірна вага, яка сприяє розвитку близько 6,3 відсотка злоякісних пухлин в рік. Зайва вага є чинником розвитку раку кишечника, грудей, матки і нирок.

Надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання під час засмаги викликає 13 600 випадків раку шкіри в рік (3,8 відсотка всіх випадків раку). До інших основних онкогенів відносять алкоголь, велику кількість клітковини і забруднення повітря.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше були названі найнебезпечніші канцерогени і головні причини раку.