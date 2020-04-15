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Як швидко заснути: невролог дав просту пораду

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Найпоширенішою причиною того, що людина не може заснути є те, що штори пропускають світло. Тому їх потрібно замінити більш щільними.

Про це розповів лікар-невролог, аспірант кафедри неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Володимир Костенко в інтерв'ю "Фактам". Він пояснив, що достатньо гормону сну, мелатоніну, продукується тільки, коли людина спить в непроглядній пітьмі, і регулює він не тільки сон, а й енергетичний баланс.

"Людина добре висипається, встає бадьорою і наповненоюенергією. А якщо в спальні горить нічник, в вікно з вулиці пробивається світло ліхтаря, то вироблення мелатоніну погіршується, і сон неспокійний", – пояснив Костенко.

Як швидко заснути: невролог дав просту пораду

АіФ

Невролог підкреслив, що дуже важливо знайти оптимальний баланс кількості годин сну. Головне, за його словами, не перепало.

"Основний критерій – як людина себе почуває після сну. Поспостерігайте за собою хоча б тиждень: коли ви йдете в ліжко і в який час прокидаєтеся. На сон впливає безліч факторів, починаючи від куріння і закінчуючи тим, чи п'є людина каву, і якщо так, то скільки чашок, чи достатньо свіжого повітря в спальні. Покращують сон вживання риби, яєць, горіхів, бобів", – додав доктор.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як підтримати імунітет під час епідемії коронавірусу COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
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