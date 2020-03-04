Як швидко позбутися від гикавки: найдієвіші способи

Вплинути на появу гикавки людина ніяк не може, а ось спробувати позбутися від цього не дуже приємного відчуття цілком їй під силу.
Про найдієвіші способи пише "Рамблер". Водночас фахівці запевняють, що гикати кожен починає ще в материнській утробі й у цьому немає нічого поганого – виною тому блукаючий нерв, через який діафрагма починає мимоволі скорочуватися.
1. Спробуйте пити інакше
Склянку з водою накрийте серветкою або паперовим рушником і випийте рідину через це "перешкоду". Воду доведеться втягувати в себе, докладаючи певних зусиль, але так дихання нормалізується, і гикавка пройде.
Позбутися від гикавки допомагає вода
Також воду можна пити з іншого боку склянки. Доведеться нахилити голову інакше, але в підсумку це й допоможе впоратися з гикавкою. Ще можна швидко зробити декілька ковтків води: спазми діафрагми пройдуть через ритмічні скорочення стравоходу.
2. З'їжте лимон
Дуже добре допомагає при гикавці випита ложка лимонного соку. А також звичайний цукор: потрібно проковтнути трохи цукрового піску, водночас крупинки продукту мають потрапити на основу язика – гикавка повинна пройти. Зазначається, що такий же ефект спостерігається, якщо з'їсти чайну ложку порошку какао.
Допомагає при гикавці лимонний сік, цукор і навіть какао
3. Альтернативні способи
Деякі стверджують, що блукаючий нерв, який є "винуватцем" гикавки, можна "зловити", якщо вставити у вуха пальці. Нерв торкається і слуховий системи, тому гикавка має припинитися.
Крім цього, "відволікти" нервову систему від неї можна, якщо подихати в паперовий пакет – мозок кине всі ресурси на те, щоб позбутися від підвищеного рівня вуглекислого газу і "забуде" про гикавку.
Альтернативні способи позбавлення від гикавки
Ще як "відволікання" радять розв’язувати в умі складні приклади або, наприклад, називати всі літери іноземного алфавіту в зворотному порядку.
"Висуньте язик і потримайтеся пальцями за його кінчик. Так стимулюється отвір між голосовими зв'язками, дихання стає рівнішим, а гикавка зникає", – стверджують ті, хто вже перевірив на собі такий метод.
Насамкінець зазначимо, що найпоширеніший спосіб – налякати когось, щоб позбавити від гикавки, працює також за принципом психологічного відволікання.
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