Як розпізнати рак на ранній стадії: названо сім симптомів

Існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

Так, про головні симптоми смертельного захворювання написав журнал "Профіль" з посиланням на онкологів.

Зокрема, приводом для занепокоєння повинні стати незвичайні кровотечі або виділення, ущільнення або потовщення на тілі або виразка, яка довго не загоюється.

Лікування раку Ілюстрація

Також повинні насторожувати порушення в роботі кишечника і сечового міхура, захриплий голос і тривалий кашель, розлад травлення або труднощі при ковтанні. Слід звернути увагу і на зміни в бородавки або родимки.

Лікарі рекомендують не ігнорувати будь-які симптоми, які не вписуються у схеми звичних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Швеції виявили, носії якої групи крові найбільш схильні до ризику ракових захворювань і навпаки.

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