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Як розпізнати рак на ранній стадії: названо сім симптомів

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Існує сім ознак, які можуть свідчити про розвиток онкології. Медики рекомендують своєчасно звертати на них увагу.

Так, про головні симптоми смертельного захворювання написав журнал "Профіль" з посиланням на онкологів.

Зокрема, приводом для занепокоєння повинні стати незвичайні кровотечі або виділення, ущільнення або потовщення на тілі або виразка, яка довго не загоюється.

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Також повинні насторожувати порушення в роботі кишечника і сечового міхура, захриплий голос і тривалий кашель, розлад травлення або труднощі при ковтанні. Слід звернути увагу і на зміни в бородавки або родимки.

Лікарі рекомендують не ігнорувати будь-які симптоми, які не вписуються у схеми звичних захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Швеції виявили, носії якої групи крові найбільш схильні до ризику ракових захворювань і навпаки.

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Тема
Боротьба з онкологією
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