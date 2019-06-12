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/Новини здоров'я

Як прожити довше: вчені знайшли ефективний спосіб

6.1тЧитати матеріал російською

Учені Університету Південної Данії назвали основні чинники, що впливають на зростання тривалості життя у людей.

Так, згідно з їхніми дослідженнями, максимальний вік довгожителів зростає у країнах з розвиненою системою охорони здоров'я, спрямованої на збереження здоров'я, яке необхідне для заняття повсякденними речами, пише "Лента.ру".

Так, вчені визначили термін життя 16 931 чоловік, які досягли столітнього віку і які народилися між 1870 і 1904 роками. 10 995 із них були шведами, інші - датчанами.

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Старіння і довголіття

Старіння і довголіття

Ілюстрація

Виявилося, що в Данії довгожителі вмирають у більш пізньому віці, ніж у Швеції, а протягом усього століття максимальна тривалість життя збільшувалася. При цьому у Швеції загальний рівень смертності був нижче, ніж у Данії.

Вони пояснюють це тим, що система охорони здоров'я Данії спрямована на підтримку повсякденної активності, а у Швеції в останні роки медичне обслуговування літніх людей погіршилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 83-річний генетик з Болгарії Христо Мемерскі винайшов рецепт для тих, хто хоче продовжити своє життя.

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Смирнова Анжела
Смирнова Анжела
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