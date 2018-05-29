Як прожити 100 років: названі прості правила

Тривалість життя сильно залежить від раціону, і дотримання лише декількох правил харчування дозволить людині не тільки оздоровити свій організм, але й продовжити його працездатність.

Тop China Travel привів чотири ключових правила здорового харчування, яких дотримуються всі китайські довгожителі.

Режим харчування

За стіл необхідно сідати три рази на день і в певний час. Зокрема, о 12:00 настає обід, коли вжита їжа краще засвоюється. Для сніданку, обіду та вечері краще вибирати невелику тарілку і їсти повільно, не поспішаючи.

Турбота про шлунок

У шлунок не можна "закидати" що попало. Особливо не рекомендується змішувати білки з вуглеводами. Це допоможе позбутися від тяжкості в шлунку та здуття живота в старшому віці.

Ефект рису

Для китайських довгожителів рис є невід'ємною частиною раціону, оскільки є сильним помічником в оздоровленні організму.

Обмеження на продукти

У Китаї не їдять ряд звичних для жителів Європи продуктів, особливо це стосується хліба, кави, молока, сиру та масла.

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