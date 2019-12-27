Як підвищити імунітет взимку: лікарка дала прості поради

У холодну пору року необхідно допомагати своєму організму, зокрема, підвищувати імунітет. Для цього неохідно ретельно слідкувати за харчуванням, вчасно лягати спати та частіше бувати на свіжому повітрі.
Про це на своїй сторінці в Instagram написала нутриціолог Лачина Джанкулієва. Вона поділилася порадами, як взимку залишатися здоровими і красивими.
Їжа
80% імунних клітин знаходиться в нашому кишечнику. Додавайте більше пробіотичної їжі, це ферментовані продукти: наприклад квашена капуста, огірки.
Взимку вашими друзями повинні бути імбир, куркума, часник, перець чилі - це природні антибіотики, і лимон - щоб вітамін С не руйнувався, не додавайте його в гарячий чай, не використовуйте ніж, оскільки при контакті з киснем, вітамін С руйнується, лимон можна проколоти і видавлювати у воду.
Лікарка розповіла, як підвищити імунітет взимку
blog.metro.ua
Приберіть зі свого раціону: цукор, біле рафіноване борошно і молочку. Ці продукти сильно шкодять нашому цілісності нашого кишечника, годують патогени.
Годуйте "дружні мікроорганізми", вони зміцнюють наш імунітет. Для цього: вечеряйте еубіотичною вечерею.
Сон
Лягати потрібно до 23:00, оскільки у цей час починається вироблення життєво важливих гормонів, зокрема гормону росту, який сприяє природному відновленню організму.
Свіже повітря
Кожен день влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі, провітрюйте кімнати на ніч.
Промивайте ніс
Як тільки приходите додому, треба мити не тільки руки, але і ніс. Здивуєтеся, скільки "чорноти" там накопичується, і це потрапляє в наш організм.
Наповнюйте дефіцити
Особливо для імунітету важливий рівень вітаміну Д. Ви знаєте який у вас вітамін Д?
Началась холодная пора, срочно нужно начать помогать иммунитету. ⠀ О добавках, которые можно использовать при первых признаках простуды, я уже написала по тегу #простуда_Джанкулиева. ⠀ Сегодня будут #лайфхаки, как зимой оставаться здоровыми. ⠀ Еда🥦🥑🍏 ⠀ 80% наших иммунных клеток, находится в нашем кишечнике. ⠀ ☘️Добавляйте больше пробиотической еды, это ферментированные продукты: например квашенная капуста, огурцы. ☘️Зимой вашими друзьями должны быть имбирь, куркума, чеснок, перец чили - это природные антибиотики, и лимон - чтобы витамин С не разрушался, не добавляйте его в горячий чай, не используйте нож, т.к. при контакте с кислородом, витамин С разрушается, можно лимон проколоть и выдавливать в воду 😉. ☘️Уберите из своего рациона: сахар, белую рафинированную муку и молочку. Эти продукты сильно вредят нашему целостности нашего кишечника, кормят патогены. ☘️Кормите "дружественные микроорганизмы", они укрепляют наш иммунитет. Для этого: ужинайте эубиотическим ужином #эубиотики_Джанкулиева. ⠀ Сон😴 💤 ⠀ Ложиться нужно до 23:00, т.к. в это время начинается выработка жизненно важных гормонов, в частности гормона роста, который способствует естественному восстановлению организма. Про сон есть подробный пост #джанкулиева_про_сон. ⠀ Свежий воздух 🌲🌳💨 ⠀ Каждый день устраивайте прогулки на свежем воздухе, проветривайте комнаты на ночь. ⠀ Промывайте нос ⠀ Как только, приходите домой, нужно мыть не только руки, но и нос. Удивитесь, сколько "черноты" там накапливается, и это попадает в наш организм. ⠀ Восполняйте дефициты 💊 ⠀ Особенно для иммунитета важен уровень витамина Д. Вы знаете какой у вас витамин Д? ⠀ 📌Если Вы знаете, что частые простудные заболевания ваши вечные спутники и вашему организму нужна поддержка, приходите на индивидуальную консультацию, составим вашу индивидуальную программу оздоровления. ⠀ Стоимость 2500 р. Для записи напишите в Директ. ⠀ Какие у вас есть зимние секреты для крепкого иммунитета?
Як писав OBOZREVATEL, під час занять спортом питання стабільної роботи імунної системи набуває особливої гостроти, адже організм спортсмена відчуває додаткові фізичні навантаження через підвищені вимоги до організму.
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