Як підвищити імунітет взимку: лікарка дала прості поради

У холодну пору року необхідно допомагати своєму організму, зокрема, підвищувати імунітет. Для цього неохідно ретельно слідкувати за харчуванням, вчасно лягати спати та частіше бувати на свіжому повітрі.

Про це на своїй сторінці в Instagram написала нутриціолог Лачина Джанкулієва. Вона поділилася порадами, як взимку залишатися здоровими і красивими.

Їжа

80% імунних клітин знаходиться в нашому кишечнику. Додавайте більше пробіотичної їжі, це ферментовані продукти: наприклад квашена капуста, огірки.

Взимку вашими друзями повинні бути імбир, куркума, часник, перець чилі - це природні антибіотики, і лимон - щоб вітамін С не руйнувався, не додавайте його в гарячий чай, не використовуйте ніж, оскільки при контакті з киснем, вітамін С руйнується, лимон можна проколоти і видавлювати у воду.

Лікарка розповіла, як підвищити імунітет взимку blog.metro.ua

Приберіть зі свого раціону: цукор, біле рафіноване борошно і молочку. Ці продукти сильно шкодять нашому цілісності нашого кишечника, годують патогени.

Годуйте "дружні мікроорганізми", вони зміцнюють наш імунітет. Для цього: вечеряйте еубіотичною вечерею.

Сон

Лягати потрібно до 23:00, оскільки у цей час починається вироблення життєво важливих гормонів, зокрема гормону росту, який сприяє природному відновленню організму.

Свіже повітря

Кожен день влаштовуйте прогулянки на свіжому повітрі, провітрюйте кімнати на ніч.

Промивайте ніс

Як тільки приходите додому, треба мити не тільки руки, але і ніс. Здивуєтеся, скільки "чорноти" там накопичується, і це потрапляє в наш організм.

Наповнюйте дефіцити

Особливо для імунітету важливий рівень вітаміну Д. Ви знаєте який у вас вітамін Д?

Як писав OBOZREVATEL, під час занять спортом питання стабільної роботи імунної системи набуває особливої ​​гостроти, адже організм спортсмена відчуває додаткові фізичні навантаження через підвищені вимоги до організму.

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