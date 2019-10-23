Як підготувати організм до зими: названо топ корисних продуктів

У холодну пору року необхідно урізноманітнити свій раціон продуктами, які заповнять вітамінний дефіцит і допоможуть організму боротися з різними захворюваннями.

Боротися з холестерином, який часто підвищується саме взимку, допоможе додавання в страви невеликої кількості харчової соди, пише English news track life.

"Навряд чи залишилася людина, яка не знає про користь імбиру. Він допомагає боротися із захворюваннями шлунка та дискомфортом. Також він корисний від болю в суглобах і набряклості", – уточнили дієтологи.

У топ корисних зимових продуктів потрапив і часник. Він добре діє на кров'яний тиск, тримає рівень цукру в нормі і сприятливо впливає на травлення.

Куркума нормалізує роботу серця і всієї серцево-судинної системи, тому медики закликають не ігнорувати і цю спецію.

Часник особливо корисний взимку Їжа+

Як писав OBOZREVATEL, відомий дієтолог пояснив, чому пальмова олія не є таким шкідливим для здоров'я і схуднення, як стверджують багато противників цього продукту.

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