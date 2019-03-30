"Як пережити вибори": Супрун дала важливі поради

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради для членів виборчих комісій, спостерігачів та команди екзит-полів про те, "як здорово пережити вибори".

Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook. Супрун звернула увагу на те, що багатьох учасників виборчого процесу 31 березня чекає робота з ранку до глибокої ночі.

Тому вона поділилася порадами, "які допоможуть витримати добу, в якій мало сну, свіжого повітря і руху, зате багато людей і значна потреба в концентрації уваги".

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Візьміть із собою їжу. Як підкреслила в.о. міністра, замовити піцу — не варіант.

"Вона суха, малопоживним, вам захочеться ще. Гризти печиво — те ж саме. Вам потрібні поживні речовини, а не просто калорії", — написала Супрун.

Вона радить взяти із собою яблука, банани, курагу, чорнослив, мандарини, а також їжу, що містить білки (омлет, горіхи, сир, м'ясо).

Пийте воду. Супрун зазначає, що якщо ви відчуваєте сухість у роті, невелике запаморочення або втому, швидше за все, це жага. Орієнтуватися варто на 3 літри звичайної води для однієї людини, без урахування чаю і кави.

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Візьміть зубну щітку і пасту. "Можливо, відчуття чистих зубів і доглянутості допоможе вам відчувати себе "свіжіше", а також стане перешкодою марним перекусам", — сказано в пості.

Мийте руки і візьміть рушник. Контакт із бюлетенями й великою кількістю людей, за словами в.о. міністра, залишають на руках бруд, бактерії і віруси, а нервозність і багато кави роблять долоні пітливими.

"Вирішується це за 20 секунд миття рук теплою водою і милом. Сушити ж руки краще власним рушником, і навряд чи на ділянках будуть паперові серветки. До того ж антибактеріальні спреї та серветки не очищають нормально руки, а у фільтрах сушарок для рук може бути повно бактерій", — попередила Супрун.

Візьміть сухі та вологі серветки. Подбайте про свій комфорт і гігієну.

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Робіть присідання або просто вставайте і розтягуйтеся час від часу. Якщо багато сидіти або стояти, то рано чи пізно все почне боліти.

"Ми розуміємо, що ви прийшли на відповідальну роботу, а не в спортзал, але впевнені, що у вас знайдеться одна хвилина — поки гріється вода на чай, поки рухається черга в туалет — зробити 20 присідань і запобігти застою крові в венах і болю в попереку", — наголошується в пості.

Міністр також радить більше ходити, а не стояти, оскільки робота м'язів допоможе крові рухатися по венах.

Провітрюйте ділянку. Супрун звернула увагу на те, що нестача кисню і надлишок вуглекислого газу приводять до сонливості та до нестачі уваги.

За її словами, найефективніший спосіб провітрювання — відкрити вікна повністю на кілька хвилин.

Ілюстрація pexels.com

Привітайтеся з колегами за руку і посміхайтеся. В.о. міністра пише, що контакт — рукостискання — викликає виділення нейромедіатора окситоцину, що допоможе відчути одне до одного довіру.

Візьміть аптечку. "Сподіваємося, вибори пройдуть без інцидентів, але не виключено, що хтось із комісії або виборців поріже палець папером, або у когось підніметься температура, заболить голова, або людина знепритомніє через брак кисню. До цього треба бути готовим", — попереджає Супрун.

Візьміть змінний і теплий одяг. У пості сказано, що чим більше людина будете хотіти спати, тим сильніше вона буде мерзнути.

"Коли тіло потребує сну, то меншає гормонів щитовидної залози, зростає рівень мелатоніну, а рівень гормону стресу і бойової готовності кортизолу сходить нанівець. Тому температура тіла дещо знизиться, а вам може знадобитися светр", — радить міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, як уникнути появи вільних радикалів в організмі людини, натякнувши на їх схожість із членами РП.

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