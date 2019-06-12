Як пережити пекельну спеку в Україні: лайфхаки від лікаря

Спека в Україні посилюється і, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше до 17 червня. Медики рекомендують дотримуватися питного режиму, менше перебувати на вулиці та виключити алкоголь.

Про те, як пережити спекотний період в умовах сучасного міста, в ефірі ObozTV розповів кандидат медичних наук, лікар Віктор Сидоренко.

Лайфхак №1. Пересуватися містом з тінистого боку вулиці.

Якщо доводиться певний час перебувати на сонці, Сидоренко радить обов'язково покривати голову кепкою, а ще краще — крислатим капелюхом. Недарма саме таким капелюхам надають перевагу у В'єтнамі та інших південних країнах.

Лайфхак №2. Змочити кепку водою або пов'язати на шию мокру хустку.

"Ви почуватиметеся набагато краще, — запевнив лікар. — Змочена водою і зав'язана на шиї хустинка теж може допомогти знизити температуру крові, яка надходить до головного мозку, і тим самим дозволить уникнути сонячного удару".

Лайфхак №3. Охолодити пляшку води за рахунок... сонця.

"Туристи і яхтсмени дуже добре знають, як можна охолодити пляшку води. Змочуєте у воді якусь ганчірку, обмотує навколо пляшки і виставляєте на сонці. За рахунок випаровування води температура знижується приблизно на 3-5-7 градусів", — поділився Сидоренко.

Лайфхак №4. Пити стільки води, скільки потрібно вашому організму.

Сидоренко наголосив, що заклик "Не пити багато води, бо ще більше кортітиме пити" — абсолютно неправильний. Навпаки, рідина посилює режим потовиділення, який допомагає охолодити тіло.

Однак сліпо виконувати рекомендацію "багато пити", за його словами, теж не варто. У цьому питанні треба орієнтуватися на стан свого здоров'я, серця, нирок тощо.

"Треба регулювати режим пиття. Тобто якщо у вас збільшуються набряки, то треба або трохи зменшити кількість рідини, або звернутися до лікаря, щоб він призначив велику дозу тих ліків, які допомагають звільнити організм від зайвої рідини", — пояснив медик.

Лайфхак №5. У розпал спеки — тільки кефір і водичка.

Наполегливо рекомендується виключити у спеку будь-які алкогольні напої.

"При вживанні алкоголю відбувається зневоднення, при зневодненні підвищується ризик утворення тромбів, тромби можуть призводити до гострого інфаркту міокарда, інсульту, ішемії кінцівок. Це небезпечно", — попередив Сидоренко.

Українцям доведеться рятуватися від спеки ще не один день mumbaifoodie.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом червня та липня. За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, "пікові" температури (до +37°C) утримуватимуться до 16 червня, а потім з 22 до 31 липня.

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