Як пережити пекельну спеку в Україні: лайфхаки від лікаря

Спека в Україні посилюється і, за прогнозами синоптиків, протримається щонайменше до 17 червня. Медики рекомендують дотримуватися питного режиму, менше перебувати на вулиці та виключити алкоголь.
Про те, як пережити спекотний період в умовах сучасного міста, в ефірі ObozTV розповів кандидат медичних наук, лікар Віктор Сидоренко.
Лайфхак №1. Пересуватися містом з тінистого боку вулиці.
Якщо доводиться певний час перебувати на сонці, Сидоренко радить обов'язково покривати голову кепкою, а ще краще — крислатим капелюхом. Недарма саме таким капелюхам надають перевагу у В'єтнамі та інших південних країнах.
Лайфхак №2. Змочити кепку водою або пов'язати на шию мокру хустку.
"Ви почуватиметеся набагато краще, — запевнив лікар. — Змочена водою і зав'язана на шиї хустинка теж може допомогти знизити температуру крові, яка надходить до головного мозку, і тим самим дозволить уникнути сонячного удару".
Лайфхак №3. Охолодити пляшку води за рахунок... сонця.
"Туристи і яхтсмени дуже добре знають, як можна охолодити пляшку води. Змочуєте у воді якусь ганчірку, обмотує навколо пляшки і виставляєте на сонці. За рахунок випаровування води температура знижується приблизно на 3-5-7 градусів", — поділився Сидоренко.
Лайфхак №4. Пити стільки води, скільки потрібно вашому організму.
Сидоренко наголосив, що заклик "Не пити багато води, бо ще більше кортітиме пити" — абсолютно неправильний. Навпаки, рідина посилює режим потовиділення, який допомагає охолодити тіло.
Однак сліпо виконувати рекомендацію "багато пити", за його словами, теж не варто. У цьому питанні треба орієнтуватися на стан свого здоров'я, серця, нирок тощо.
"Треба регулювати режим пиття. Тобто якщо у вас збільшуються набряки, то треба або трохи зменшити кількість рідини, або звернутися до лікаря, щоб він призначив велику дозу тих ліків, які допомагають звільнити організм від зайвої рідини", — пояснив медик.
Лайфхак №5. У розпал спеки — тільки кефір і водичка.
Наполегливо рекомендується виключити у спеку будь-які алкогольні напої.
"При вживанні алкоголю відбувається зневоднення, при зневодненні підвищується ризик утворення тромбів, тромби можуть призводити до гострого інфаркту міокарда, інсульту, ішемії кінцівок. Це небезпечно", — попередив Сидоренко.
Українцям доведеться рятуватися від спеки ще не один день
mumbaifoodie.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом червня та липня. За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, "пікові" температури (до +37°C) утримуватимуться до 16 червня, а потім з 22 до 31 липня.
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