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Як пережити спеку: медик дав 7 порад

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Пережити спеку без ризику для здоров'я можна, виконуючи прості правила. Вони допоможуть привести в норму серцебиття і знизити кров'яний тиск.

Таку пораду дав лікар "швидкої" Михайло Коневский передає "КП". Найважче доводиться жінкам в період менопаузи, а також молодим дівчатам у період менструацій.

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Гіпертонікам же радять не виходити на вулицю, поки спека не спаде. Що робити, щоб не страждати від спеки:

1. З 12 до 16 годин, коли сонце припікає найбільш сильно, не варто ні валятися на пляжі, ні планувати прогулянки в місті. Відсидівши в цей час в кондиціонованих приміщеннях.

2. Час перейти на полегшене харчування. Овочеві салати, нежирна риба, ягоди-фрукти. Легка їжа краще засвоюється, не змушуючи працювати шлунок (а значить, і кровоносні судини) на максимальних обертах.

3. Якщо вдома жарко, а кондиціонера немає, наберіть повну ванну холодної води і залиште двері в санвузол відкритими. Це трохи охолодить повітря і зробить його не таким сухим. Краще працює звичайний вентилятор, навіть якщо він ганяє гаряче повітря по кімнаті. Направте його на ноги, лягаючи в ліжко, і не накривайтесь.

4. Якщо напад дистонії (запаморочення, потемніння в очах, слабкість і нудота - симптоми схожі з тепловим ударом) застав на вулиці, поверніть в тінь, зайдіть в будь-який магазинчик, аптеку - там зазвичай працюють потужні кондиціонери.

5. Носіть з собою серветки з нашатирем. Цими серветками потрібно акуратно протерти скроні (головне, не потрапити в очі) і помахати перед носом, щоб прийти до тями.

6. Якщо на вулиці тиск підскочив, прийшовши додому, прийміть таблетку і полежіть, накривши голову вологим рушником. При гіпертонії ні в якому разі не можна пропускати прийом ліків.

7. Пийте побільше прохолодної води. Ні в якому разі не крижаної. Звичайну свою норму збільште вдвічі. Не виходьте на вулицю, особливо коли сонце смажить, без пляшки з чистою водою. У просту воду можна додати сік лимона. Якщо додати у воду трохи листя м'яти, попередньо їх пом'явши, напій матиме бадьорливий аромат.

Як пережити спеку: медик дав 7 порад

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували несподівану користь спеки.

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