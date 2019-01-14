Як передбачити смерть людини: відкрито сенсаційний спосіб

Вчені США та Великобританії розробили метод визначення біологічного віку людей за мікрофлорою кишечника.

Дані про біологічний вік можна використовувати для запобігання передчасній смерті людини, якщо в ході аналізу будуть виявлені тривожні ознаки, пише bioRxiv.

У новому дослідженні взяли участь 1165 людей віком 20-90 років, у яких взяли 3663 зразки кишкового мікробіома.

Біологи визначили склад мікрофлори в кожному випадку і зв'язали його з біологічним віком добровольців. Отримані дані, що включають властивості кожного виду мікроорганізму, були використані для глибокого навчання нейронної мережі, що складається з трьох прихованих шарів з 512 вузлами у кожному.

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Як навчальна вибірка були використані 90% зразків, інші застосовувалися для перевірки.

Як показало тестування, навчена нейронна мережа передбачала вік людини з похибкою у 3,94 року. Подальший аналіз засвідчив, що біологічний вік людини визначають 39 таксонів мікроорганізмів.

Виявилося, що старіння мало пов'язане з наявністю в кишечнику корисних або шкідливих бактерій. Наприклад, кількість клітин патогенного мікроорганізму Campylobacter jejuni, що викликає діарею, з віком зменшувалася, а види роду Eubacterium, корисного для людини, навпаки, збільшували свою чисельність.

Крім того, мікроорганізми, характерні для старих людей, не обов'язково сприяють старінню і розвитку пов'язаних із віком захворювань.

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