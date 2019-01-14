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/Новини медицини

Як передбачити смерть людини: відкрито сенсаційний спосіб

2.7тЧитати матеріал російською

Вчені США та Великобританії розробили метод визначення біологічного віку людей за мікрофлорою кишечника.

Дані про біологічний вік можна використовувати для запобігання передчасній смерті людини, якщо в ході аналізу будуть виявлені тривожні ознаки, пише bioRxiv.

У новому дослідженні взяли участь 1165 людей віком 20-90 років, у яких взяли 3663 зразки кишкового мікробіома.

Біологи визначили склад мікрофлори в кожному випадку і зв'язали його з біологічним віком добровольців. Отримані дані, що включають властивості кожного виду мікроорганізму, були використані для глибокого навчання нейронної мережі, що складається з трьох прихованих шарів з 512 вузлами у кожному.

Як передбачити смерть людини: відкрито сенсаційний спосіб

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Як навчальна вибірка були використані 90% зразків, інші застосовувалися для перевірки.

Як показало тестування, навчена нейронна мережа передбачала вік людини з похибкою у 3,94 року. Подальший аналіз засвідчив, що біологічний вік людини визначають 39 таксонів мікроорганізмів.

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Як уникнути старіння: знайдено спосіб суттєво продовжити життя

Виявилося, що старіння мало пов'язане з наявністю в кишечнику корисних або шкідливих бактерій. Наприклад, кількість клітин патогенного мікроорганізму Campylobacter jejuni, що викликає діарею, з віком зменшувалася, а види роду Eubacterium, корисного для людини, навпаки, збільшували свою чисельність.

Крім того, мікроорганізми, характерні для старих людей, не обов'язково сприяють старінню і розвитку пов'язаних із віком захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, помірне вживання алкоголю зменшує ризик смерті літніх людей, яким була діагностована серцева недостатність.

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