Як оформити лікарняний у приватного лікаря: докладна інструкція

Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило громадянам, як отримати лікарняний у приватного лікаря.
Порядок видачі документів медиками, які працюють як фізичні особи-підприємці, був опублікований на сайті МОЗ. Процедура займає більше часу, ніж в державній лікарні, проте діє за тим же правилом.
Що потрібно знати, щоб отримати лікарняний у лікаря-ФОП:
У першу чергу українцям порекомендували перевірити ліцензію лікаря, оскільки він працює за тими ж вимогами, що і його колеги з державних і приватних медустанов.
Важливо знати, що лікарям-ФОП надано право видавати лікарняні листи.
Лікарняний у приватного лікаря
fakty.com.ua
Лікар, у тому числі і приватний, має право видати листок непрацездатності на термін до п'яти календарних днів із наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.
При цьому, лікарю-ФОП надана можливість ініціювати формування спеціальної комісії в закладі охорони здоров'я, яке надає первинну медичну допомогу, щоб оцінити ступінь тяжкості стану хворого і продовжити листок непрацездатності на більш довгий час.
Слід звернути увагу також на те, що приватним лікарям не потрібна спеціальна державна акредитація для виписки лікарняних листів.
У МОЗ також нагадали, що до кінця року видача листків непрацездатності буде переведена в електронну форму. На роботу лікарів-ФОП це ніяк не вплине, оскільки їм нададуть рівний з іншими медичними закладами доступ до електронної системи охорони здоров'я.
vtk64.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, з початком квітня в Україні набрали чинності нові правила медичного обслуговування, відповідно до яких лікар не прийматиме хворих без підписаної декларації.
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