Як оформити лікарняний у приватного лікаря: докладна інструкція

Міністерство охорони здоров'я України роз'яснило громадянам, як отримати лікарняний у приватного лікаря.

Порядок видачі документів медиками, які працюють як фізичні особи-підприємці, був опублікований на сайті МОЗ. Процедура займає більше часу, ніж в державній лікарні, проте діє за тим же правилом.

Що потрібно знати, щоб отримати лікарняний у лікаря-ФОП:

У першу чергу українцям порекомендували перевірити ліцензію лікаря, оскільки він працює за тими ж вимогами, що і його колеги з державних і приватних медустанов.

Важливо знати, що лікарям-ФОП надано право видавати лікарняні листи.

Лікарняний у приватного лікаря fakty.com.ua

Лікар, у тому числі і приватний, має право видати листок непрацездатності на термін до п'яти календарних днів із наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.

При цьому, лікарю-ФОП надана можливість ініціювати формування спеціальної комісії в закладі охорони здоров'я, яке надає первинну медичну допомогу, щоб оцінити ступінь тяжкості стану хворого і продовжити листок непрацездатності на більш довгий час.

Слід звернути увагу також на те, що приватним лікарям не потрібна спеціальна державна акредитація для виписки лікарняних листів.

У МОЗ також нагадали, що до кінця року видача листків непрацездатності буде переведена в електронну форму. На роботу лікарів-ФОП це ніяк не вплине, оскільки їм нададуть рівний з іншими медичними закладами доступ до електронної системи охорони здоров'я.

vtk64.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початком квітня в Україні набрали чинності нові правила медичного обслуговування, відповідно до яких лікар не прийматиме хворих без підписаної декларації.

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