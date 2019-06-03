Як не хворіти і довше жити: розкрито секрет правильного відпочинку

Працюючим людям необхідна відпустка не менше трьох тижнів на рік, щоб зберегти здоров'я і дожити до похилого віку. До такого висновку дійшли дослідники з Університету штату Огайо.

Навіть чотири дні без роботи позитивно позначаються на організмі, знижуючи рівень стресу. А от занадто тривалий відпочинок шкідливий, пише РІА "Новости".

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Більше відпочиваєш – повільніше старієш

Влітку 2016 сотня жінок віком від 30 до 60 років безкоштовно провела шість діб у чотиризірковому готелі в Каліфорнії. Від учасниць експерименту було потрібно тільки здати кров перед відпочинком і одразу після нього, а потім тричі протягом року відповісти на питання про самопочуття.

Аналіз отриманих даних показав, що канікули не тільки благотворно впливають на психологічний стан (на сьомий день у всіх учасниць експерименту знизився рівень тривоги і стресу), але і змінюють активність деяких генів. В першу чергу мова йде про ділянки геному, пов'язані з імунною системою, біохімічною відповіддю організму на стрес і виробництвом бета-амілоїдів. Неправильний метаболізм цих білків звинувачують в порушеннях сну і пам'яті, розвитку хвороби Альцгеймера.

Також у всіх відпочиваючих у крові скоротилася кількість біомаркерів, що вказують на старіння організму. Крім того, у тих жінок, які в готелі щодня займалися медитацією, була активнішою теломераза - ензим, важливий для довголіття. Оздоровчий ефект канікул зберігався протягом десяти місяців.

Не менше трьох тижнів на рік

Однак не будь-яка відпустка однаково корисна, з'ясували дослідники з Університету Гельсінкі. Якщо відпочинок нерегулярний і триває менше трьох тижнів на рік, то в майбутньому це може призвести до передчасної смерті від інфаркту та інсульту. Вчені проаналізували дані про тисячі чоловіків, які перебувають в групі ризику по хворобах серця і судин. Виявилося, що позитивний ефект від занять спортом, правильного харчування і регулярних медичних обстежень серйозно зменшується, якщо людина мало відпочиває. За результатами дослідження, ті, хто проводив у відпустці менше 21 дня, вмирали на 37 відсотків частіше.

Відпочивати треба часто, але недовго

На думку британських фахівців, відпустка потрібна через кожні 62 робочих дня, тобто перерва між канікулами не має перевищувати трьох місяців. В іншому випадку зростає агресивність людини, падає концентрація уваги і слабшає імунітет.

При цьому навіть короткі чотириденні канікули значно скорочують рівень стресу і покращують самопочуття. А ось відпочивати дуже довго не варто. Нідерландські вчені встановили, що позитивний ефект від відпустки тривалістю більше двох тижнів слабкіше, ніж від короткострокової. Крім того, виникає деяка втома від відпочинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в новій редакції Трудового кодексу пропонується збільшити тривалість відпустки з 24 до 28 календарних днів за кожен робочий рік.

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