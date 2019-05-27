Як кинути палити: названа головний психологічний прийом

Щоб кинути палити, потрібно по-справжньому цього захотіти. В такому випадку вдасться відмовитися від сигарет за допомогою простих і елементарних правил.

Про найбільш ефективні методи, які допоможуть позбутися згубної звички, в ефірі ObozTV розповіла фахівець відділу профілактики вживання тютюну і алкоголю ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Катерина Римаренко.

За словами Римаренко, спочатку людина має твердо вирішити кинути палити. Потім – встановити конкретну дату.

"Потрібно розробити план відмови від куріння. І це не порожні слова. Треба розуміти, в яких ситуаціях ти палиш і намагатися цих ситуацій уникати. Розуміти, що робити в тому випадку, коли дуже сильно захочеться палити", – пояснила вона.

Для людей, у яких високий рівень нікотинової залежності, фахівець порадила вдатися до медикаментозної допомоги (замісної терапії). За її словами, на сьогоднішній день це єдиний спосіб з доведеною ефективністю.

"І звичайно, дуже допоможе в цьому нелегкому процесі підтримка друзів і родичів", – додала Римаренко.

Вона підтвердила, що багатьом людям дійсно допомагає книга Алана Карра "Легкий спосіб кинути палити", яка пропонує різноманітні психологічні прийоми і хитрощі.

Кинувши палити, також необхідно продумати правильний раціон і привчити свій організм до регулярних фізичних навантажень.

"Це дозволить уникнути набору ваги. Але потрібно розуміти, що після відмови від сигарет людина не набирає ваги в 2 рази більше. Вона набирає буквально кілька кілограмів", – уточнила Римаренко.

Має бути мета, заради якої захочеться кинути палити Shutterstock

Раніше OBOZREVATEL писав, що медики рекомендують кинути палити до 40-45 років – потім вже буде пізно. Вплив тютюну і нікотину не обмежується одними лише легенями, а прискорює старіння і зношення всіх органів тіла.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!