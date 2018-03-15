Як і в якому разі тепер можна викликати лікаря додому: пояснення експерта

Взаємини між лікарем і пацієнтом будуть регулюватися порядком надання первинної медичної допомоги.

Тепер комунікація між ним і пацієнтами може проходити по телефону, а необхідність візиту на будинок залишається на розсуд медика. Про те, кому і в яких випадках телефонувати, "Обозревателю" розповів лікар, експерт Громадської Ради при МОЗ України Євген Гончар.

"Взаємини між лікарем і пацієнтом будуть регулюватися порядком надання первинної медичної допомоги. Він зараз перебуває на громадському обговоренні на сайті Міністерства охорони здоров'я, - каже Гончар, - Наразі там вказано, що рішення про надання медичної допомоги на дому приймається лікарем на його розсуд. Тобто якщо він вважає за потрібне - він приходить додому, не вважає - не приходить".

Кому телефонувати, викликаючи лікаря, визначить конкретний медичний заклад - безпосередньо фахівцеві, медсестри або в реєстратурі, зазначає він. Номери телефонів будуть вказані в декларації лікаря і пацієнта.

По телефону лікар може повідомити, що його візит на будинок не доцільний, дати рекомендації про те, чи варто пацієнтові самостійно звернутися за медичною допомогою, або дати практичну консультацію.

"Вибір йде не між візитом в амбулаторію або візитом до пацієнта додому. Ще один можливий варіант - телефонна консультація", - зазначає він.

При цьому, лікаря в цьому питанні ніхто не контролює, каже експерт. Однак якщо пацієнту потрібна термінова медична допомога, то звертатися потрібно в "швидку", а не до сімейного лікаря - він обмежений в засобах надання допомоги при візиті до дому, зазначив він.

За словами Гончара, викликати лікаря доцільно тільки в тому випадку, якщо пацієнт не може до нього дійти сам фізично - наприклад, відноситься до маломобільних групі населення. В інших слід або звернутися до медустанови самостійно, або викликати "швидку", якщо ситуація екстрена.

Нагадаємо, МОЗ почало процес переходу на нову модель викликів лікарів додому. Раніше всі виклики пацієнтів реєструвалися у книзі запису викликів лікарів додому співробітниками реєстратури. Лікар, в свою чергу, повинен був відвідати всіх цих пацієнтів і відзвітувати про це.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні кампанія по вибору лікаря первинної допомоги почнеться з квітня 2018 року.