Яйця – отрута: з'ясувалася смертельна небезпека популярного продукту

Вживання трьох-чотирьох яєць у день перевищує щоденну допустиму норму споживання холестерину людиною.

Це може призвести до виникнення серцево-судинних захворювань, повідомляє СNN. До такого висновку прийшли співробітники американського департаменту профілактичної медицини Північно-західного університету Чикаго.

Доведено, що у трьох-чотирьох яйцях міститься від 550 до 750 міліграмів холестерину (в одному яйці в середньому міститься 186 мг). Таким чином, перевищення середньодобової норми складе більше 60%, що може привести до виникнення серцево-судинних захворювань.

Як наголошується в дослідженні, кожні 300 мг харчового холестерину підвищують ризик появи таких хвороб на 3,2%, а загрозу ранньої смерті на 4,4%. І кожна з'їдена половина яйця в день підвищує ризик захворювання на 1,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група вчених із Бразилії і США створила молекулу SAMβA, яка зупиняє розвиток серцевої недостатності та поліпшує здатність органу качати кров.

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