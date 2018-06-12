"Я помру, доктор?" Глузман розповів про паніку пацієнтів через зама Супрун

Заступник в.о. міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський повинен сам піти у відставку через скандал з онкохворими.

Про це OBOZREVATEL заявив відомий лікар-психіатр і громадський діяч Семен Глузман.

"Мерзенність заступника міністра Лінчевського з необережності. Сподіваюся, що так це і сталося. Думав одне, а виголосив інше. Але є результат - поганий, сумний. Про нього говорять лікарі-онкологи. Їм, лікарям, дзвонять і пишуть пацієнти, перелякані висловлюванням Лінчевського, задаючи одне і те ж питання: "Доктор, ви мене заспокоїли, обіцяли, що я буду жити довго, що у мене стійка ремісія. А ось заступник міністра сказав, що я помру! Навіщо ви мені брехали, доктор?". Треба було піти з посади негайно, тихо, розчинившись в мовчанні", - зазначив Глузман.

За його словами, якщо ти нерозумна людина і не вмієш висловлювати свої думки, то тобі нічого робити на посаді заступника міністра.

"Але Лінчевський живе і працює не в Швейцарії або Франції. Наші чиновники і не таке собі прощають. Тут, в Україні, ні совість, ні закон не працюють", - говорить Глузман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник Уляни Супрун Олександр Лінчевський на засіданні Рахункової палати, де йшлося про порушення МОЗ при лікуванні онкохворих українців за кордоном, дозволив собі образливі висловлювання. Він заявив, що витрачати гроші на лікування важкохворих пацієнтів неефективно оскільки "Вони все одно помруть". Це викликало скандал.

Питання про висловлення Лінчевського розглядався на дисциплінарної комісії. Яка прийшла до висновку, що в словах чиновника є порушення морально-етичних норм, але це не компетенція цієї комісії. Тому справа Лінчевського розглядатимуть на Кабміні 14 червня.