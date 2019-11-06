В Україну йдуть два штами смертельного грипу: як врятуватися

З першими холодами в Україну прийшов і грип. Лише за останній тиждень жовтня, за даними МОЗ, на грип і ГРВІ захворіло понад 155 тисяч осіб. Медики прогнозують дві хвилі епідемії грипу – у грудні та в кінці січня – на початку лютого.

Причому в цьому сезоні прийдуть віруси-мутанти, від який в українців немає імунітету. Але, крім грипу, українців очікує спалах дифтерії, що вже почався у деяких регіонах. Як врятуватися від хвороб – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

На нас чекає серйозний грип

Фішкою зимового сезону вважається грип. Цього року в Україну, на думку лікарів, можуть прийти штами А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Причому небезпечні вони тим, що останнім часом сильно мутували, тому у нас немає до них імунітету.

В Україну прийдуть штами-мутанти

"На відміну від минулорічної епідемії, головуватимуть тепер відразу два штами захворювання – типу А Brisbane (Н1N1) та Kansas (Н3N2). Обидва вони відрізняються від попередників за антигенною і генетичною структурою. Тобто ні в кого з нас немає імунітету до цих вірусів", – каже завідувачка відділенням респіраторних вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Громашевського Алла Мироненко.

Грип небезпечний для молодих та людей середнього віку Новое время

У минулому сезоні в Америці від грипу Н3N2 померло 80 тисяч осіб. Річ у тім, що США не були готові до того, що саме ці штами переважатимуть, і людей прищеплювали від інших видів грипу.

Ці штами грипу небезпечні тим, що дають ускладнення у вигляді пневмонії та здатні призвести до летального результату. Наприклад, Brisbane небезпечніший для молодих і людей середнього віку. Він характеризується швидкоплинним запальним процесом. Kansas здатний викликати бактеріальне ускладнення.

Головний захист від грипу – щеплення

Грип почне активно циркулювати в кінці листопада, а ось його піки припадуть на кінець грудня і кінець січня – початок лютого. Загалом же сезон грипу триватиме до кінця березня.

В Європу вірус прийшов ще на початку жовтня. Повідомляється про випадки захворювання у Латвії та Польщі. Причому вже є ускладнення у вигляді грипозної пневмонії.

Як захиститися від грипу

Єдиним захистом від грипу може бути тільки щеплення. Навіть якщо ви все ж таки підхопите вірус, то перенесете хворобу набагато легше. Лікарі рекомендують робити щеплення до листопада, або до початку активної фази грипу. Щоправда, можна зробити щеплення вже під час епідемії, головне, щоб ви були здорові в день щеплення.

Лікарі радять встигнути зробити щеплення до початку епідемії

Якщо ж ви пропустили вакцинацію, то варто подумати про захист від інфекцій. За порадою лікаря, приймайте вітаміни і засоби, що підвищують імунітет. В період епідемії їжте цибулю і часник. Намагайтеся уникати людних місць, носите захисну маску. Також для захисту лікарі радять змащувати слизові носа оксоліновою маззю. Зволожуйте повітря у приміщенні, промивайте ніс після повернення з вулиці. Якщо вдома хтось захворів на грип, то відразу приймайте противірусні препарати.

Як відрізнити грип від ГРВІ

І пам'ятайте, у грип можна відрізнити від звичайної застуди або ГРВІ.

"Грип завжди починається раптово з підвищення температури до 39-40 градусів. Вона може триматися 3-4 дні, а то й більше. ГРВІ починається теж швидко, але не так різко, і температура при цьому може піднятися до 38 і вище. При грипі людину сильно морозить, болить голова, є біль навколо очних яблук, ломить м'язи. При ГРВІ людина відчуває втому. При грипі нежить може з'явитися на 2-3 день вже як ускладнення. А при ГРВІ і застуді в перший же день, причому чхання для грипу не характерне, воно частіше супроводжує ГРВІ та застуду", – каже сімейний лікар Ярослав Совенко.

Грип відрізняється від ГРВІ тим, що починається різко і протікає з високою температурою Укрінформ

Слідом за кором прийшла дифтерія

На жаль, не оминула Україну і така зараза, як дифтерія. І в зимовий час ситуація з цим захворюванням буде лише розвиватися. Уже у жовтні в країні було зареєстровано 21 випадок цього захворювання. Хоча раніше фіксували всього по 5-6 випадків на рік.

Найбільше хворих на Закарпатті – там відразу 15 студентів-медиків з Індії потрапили в лікарню з діагнозом дифтерії. У столиці госпіталізували 9-річного хлопчика, батьки якого категорично відмовлялися від щеплень і лікували дітей гомеопатією. А також захворіла жінка. Був випадок у Тернополі, коли захворів чоловік, який два роки тому робив укол від дифтерії. Нещодавно зафіксовано випадок і у Харкові.

Дифтерія

Восени в Україні не було достатньої кількості сироваток – єдиних ліків, здатних врятувати людину в разі хвороби. 200 доз, отриманих за гуманітарною допомогою, доводилося ділити на всіх, по 8 доз на кожну область. В результаті Закарпаттю довелося просити допомогу у трьох сусідніх областей, а частину пацієнтів лікувати тільки антибіотиками. У МОЗ пообіцяли, що доставлять ще 150 доз, однак у разі серйозного спалаху цього не вистачить на всіх.

Лікарі так само попереджають, що основний спосіб захиститися від дифтерії – робити щеплення і оновлювати їх, починаючи з 16-річного віку кожні 10 років. Тим більше, що у вакцину проти дифтерії входять і складові проти правця. На цю недугу так само у нас легко заразитися від укусу собаки, наприклад. Як запевняють лікарі, вакцин у нас вистачає, роблять щеплення безкоштовно, досить звернутися до свого лікаря.

Кір – на спад, але є небезпека поліомієліту

Ситуація з кором уже пішла на спад, якщо з початку цього року хворих за місяць були сотні, то зараз рахунок іде на десятки. Всього ж за час спалаху з літа 2017 року в країні на кір захворіло понад 115 тисяч українців, на жаль, 41 людина померла. Основними причинами ускладнень стали відсутність щеплень і пізнє звернення по медичну допомогу.

Обозреватель

Однак це не означає, що хвороба зникла. І також, як і у випадку з дифтерією, єдиний спосіб захисту – це щеплення.

Фахівці ВООЗ попереджають і про небезпеку поліомієліту. В Україні дуже низький рівень вакцинації, тому існує небезпека спалаху і цього захворювання. Ліків від нього немає, окрім щеплення. Ця хвороба небезпечна своїми ускладненнями – вона вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу кінцівок.

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