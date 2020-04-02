Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Тепер кожен заробляє сам! У лікарнях підняли ажіотаж через новий етапу медреформи в Україні

452
Читати матеріал російською

У среду, 1 апреля, в Украине официально стартовал второй этап медреформы. С этого дня больницы будут получать деньги за каждый пролеченный случай, что по замыслу должно существенно поднять зарплаты и снизить случаи взяточничества до нуля. Лікарі зустріли реформу двоякоодні явно задоволені, інші ж вважають, що доведеться туго, особливо, в період пандемії COVID-19. Експерти ж відзначають, що вся справа в індивідуальній підготовці лікарень.

Що практикуючі лікарі думають про медреформу і чи зможе вона працювати нормально читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Тепер кожен заробляє сам! У лікарнях підняли ажіотаж через новий етапу медреформи в Україні

"Може вийде як завжди"

Екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй Faceook-сторінці присвятила новому етапу медреформи окремий пост. Саме вона колись дала їй старт. Зараз Супрун зазначає, що це впевнений крок для української медицини, а чекали змін всі – і лікарі, і пацієнти.

"Тепер зникне фінансування лікарняних стін і ліжок, а гроші медустанова буде отримувати за надані послуги. Це означає, що пацієнт і медпрацівники дійсно стануть в центрі уваги системи. А здоров'я пацієнта стане найвищою цінністю держави, а не тільки декларативно на папері", – зазначила екс-в.о глави МОЗ.

А ще вона акцентувала увагу на тому, що повний перехід на нову систему потребує величезних зусиль. Особливо, в розпал пандемії. З цією думкою згоден лікар Євген Щербина. Саму реформу він вважає дуже хорошим кроком, але через коронавірус побоюється, що все може "піти як зазвичай".

"Якщо буде оплата не по ліжко-днях, а по пролікованих випадках, то це буде шикарно. Сама реформа це добре, але я не розумію, чи буде вона виконуватися в умовах пандемії. Зараз в деяких лікарнях нема на що маски купити. Ніхто в цьому не винен, так співпало, але не найкращий час для реформи. Я за реформу, буду дуже радий, якщо вона буде проведена добре і правильно. Але є підозри, що може вийде як завжди", – розповів OBOZREVATEL лікар.

Лікар-інфекціоніст з київської клініки анонімно поділилася з OBOZREVATEL своїми спостереженнями за реакцією колег. За її словами, співробітники поліклінік "однозначно незадоволені". Мовляв, немає стабільності, а в умовах пандемії – і поготів.

"Доктора, які працюю в поліклініках, однозначно незадоволені"

"Тепер на їх плечі лягає вся відповідальність за свій заробіток. Доктор не має стабільності. Немає гарантованої суми, яку він отримає в кінці місяця, як це було раніше. Так, вона була маленька, але стабільна. Якщо в період підвищеного сплеску захворюваності зарплата буде нормальна, то в періоди затишшя або карантину вона буде низька " – вважає вона.

В Україні стартував другий етап медреформи

В Україні стартував другий етап медреформи

Все залежить від самих лікарень

Медексперт Олександр Ябчанка, який брав безпосередню участь в розробці медреформи за часів Супрун (правда, тільки першої ланки), сказав OBOZREVATEL, що всі питання з заробітком тепер залежать від самих лікарень. Мовляв, хто зміг оптимізувати свою роботу, той і буде отримувати нормальні гроші, навіть в умовах пандемії.

Як приклад він навів стаціонари. За його словами, в деяких лікарнях вони працюють тільки де-юре – без наявності реанімаційного відділення. І це не раціонально.

"На практиці пацієнт не може отримати там екстрену допомогу. Перша проблема в цьому: в разі погіршення його стану, просто немає відділення, де пацієнту можуть допомогти. Доводиться його везти в іншу установу. Такий стаціонар не може, фактично, їм бути. А якщо пацієнту не потрібно цілодобова присутність в стаціонарі, то питання інше: навіщо взагалі потрібен цей стаціонар?", – зауважив Ябчанка.

Крім того, він розповів, що в умовах пандемії Національна служба здоров'я України укладає договори між собою і лікарнею на предмет допомоги хворим з COVID-19. Одна з умов: в стаціонарі повинно бути реанімаційне відділення. В іншому випадку, за нього платити в НСЗУ не стануть.

Отже, лікарням потрібно було або обладнати реанімаційне відділення, або стаціонар прибрати, а персонал, на жаль, звільнити.

"Як би не було неприємно скорочувати персонал, більшість медичних закладів змушені на це йти, тому що система неефективна. Нерідко в лікарнях роздуті штати", – зазначив експерт.

В Україні стартував другий етап медреформи

В Україні стартував другий етап медреформи

Уніан

Ось і виходить: є дві лікарні – в одній стаціонар оптимізували (або прибрали, або переобладнали), а в другій залишили як є. Перша буде отримувати гроші від НСЗУ, а значить будуть і пацієнти, і фінансування. Друга ж буде продовжувати лікувати, отримувати гроші за проліковані випадки, але крім цього їм доведеться за свій рахунок утримувати стаціонар. А значить, зарплати у лікарів в такій лікарні будуть істотно менше.

Лікар з іншої київської лікарні анонімно розповів OBOZREVATEL якраз про позитивний варіант. Їх установа стало в якомусь плані пілотним і вже кілька місяців працює за принципами другого етапу медреформи. Зміни він називає прогресивними, але по зарплатах поки суттєвої різниці не бачить. Проте, впевнений, що це явище тимчасове і в найближчі місяці ситуація зміниться.

"Форма звітності стала більш сувора, більш зважений підхід до призначення препаратів. Від цього залежить вартість випадку в протокольній медицині. Почали комп'ютери освоювати, переходимо на електронну систему документування. Давно можна було до цього прийти, але реформа підстьобнула це. Зміни, які зробили, я вважаю прогресивними", – поділився він.

При цьому, вдається вписуватися і в тарифи, які закладені НСЗУ. За деякими випадками лікування обходиться дешевше, за деякими – дорожче, але в середньому, за його словами, все в межах норми.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "медична реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
медична реформа
Особа
Олександр Ябчанка
Місце
Україна
Теги
реформа медицина медреформа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини