Тепер кожен заробляє сам! У лікарнях підняли ажіотаж через новий етапу медреформи в Україні

У среду, 1 апреля, в Украине официально стартовал второй этап медреформы. С этого дня больницы будут получать деньги за каждый пролеченный случай, что по замыслу должно существенно поднять зарплаты и снизить случаи взяточничества до нуля. Лікарі зустріли реформу двояко – одні явно задоволені, інші ж вважають, що доведеться туго, особливо, в період пандемії COVID-19. Експерти ж відзначають, що вся справа в індивідуальній підготовці лікарень.

Що практикуючі лікарі думають про медреформу і чи зможе вона працювати нормально – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

"Може вийде як завжди"

Екс-міністр охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй Faceook-сторінці присвятила новому етапу медреформи окремий пост. Саме вона колись дала їй старт. Зараз Супрун зазначає, що це впевнений крок для української медицини, а чекали змін всі – і лікарі, і пацієнти.

"Тепер зникне фінансування лікарняних стін і ліжок, а гроші медустанова буде отримувати за надані послуги. Це означає, що пацієнт і медпрацівники дійсно стануть в центрі уваги системи. А здоров'я пацієнта стане найвищою цінністю держави, а не тільки декларативно на папері", – зазначила екс-в.о глави МОЗ.

А ще вона акцентувала увагу на тому, що повний перехід на нову систему потребує величезних зусиль. Особливо, в розпал пандемії. З цією думкою згоден лікар Євген Щербина. Саму реформу він вважає дуже хорошим кроком, але через коронавірус побоюється, що все може "піти як зазвичай".

"Якщо буде оплата не по ліжко-днях, а по пролікованих випадках, то це буде шикарно. Сама реформа це добре, але я не розумію, чи буде вона виконуватися в умовах пандемії. Зараз в деяких лікарнях нема на що маски купити. Ніхто в цьому не винен, так співпало, але не найкращий час для реформи. Я за реформу, буду дуже радий, якщо вона буде проведена добре і правильно. Але є підозри, що може вийде як завжди", – розповів OBOZREVATEL лікар.

Лікар-інфекціоніст з київської клініки анонімно поділилася з OBOZREVATEL своїми спостереженнями за реакцією колег. За її словами, співробітники поліклінік "однозначно незадоволені". Мовляв, немає стабільності, а в умовах пандемії – і поготів.

"Доктора, які працюю в поліклініках, однозначно незадоволені"

"Тепер на їх плечі лягає вся відповідальність за свій заробіток. Доктор не має стабільності. Немає гарантованої суми, яку він отримає в кінці місяця, як це було раніше. Так, вона була маленька, але стабільна. Якщо в період підвищеного сплеску захворюваності зарплата буде нормальна, то в періоди затишшя або карантину вона буде низька " – вважає вона.

В Україні стартував другий етап медреформи

Все залежить від самих лікарень

Медексперт Олександр Ябчанка, який брав безпосередню участь в розробці медреформи за часів Супрун (правда, тільки першої ланки), сказав OBOZREVATEL, що всі питання з заробітком тепер залежать від самих лікарень. Мовляв, хто зміг оптимізувати свою роботу, той і буде отримувати нормальні гроші, навіть в умовах пандемії.

Як приклад він навів стаціонари. За його словами, в деяких лікарнях вони працюють тільки де-юре – без наявності реанімаційного відділення. І це не раціонально.

"На практиці пацієнт не може отримати там екстрену допомогу. Перша проблема в цьому: в разі погіршення його стану, просто немає відділення, де пацієнту можуть допомогти. Доводиться його везти в іншу установу. Такий стаціонар не може, фактично, їм бути. А якщо пацієнту не потрібно цілодобова присутність в стаціонарі, то питання інше: навіщо взагалі потрібен цей стаціонар?", – зауважив Ябчанка.

Крім того, він розповів, що в умовах пандемії Національна служба здоров'я України укладає договори між собою і лікарнею на предмет допомоги хворим з COVID-19. Одна з умов: в стаціонарі повинно бути реанімаційне відділення. В іншому випадку, за нього платити в НСЗУ не стануть.

Отже, лікарням потрібно було або обладнати реанімаційне відділення, або стаціонар прибрати, а персонал, на жаль, звільнити.

"Як би не було неприємно скорочувати персонал, більшість медичних закладів змушені на це йти, тому що система неефективна. Нерідко в лікарнях роздуті штати", – зазначив експерт.

В Україні стартував другий етап медреформи Уніан

Ось і виходить: є дві лікарні – в одній стаціонар оптимізували (або прибрали, або переобладнали), а в другій залишили як є. Перша буде отримувати гроші від НСЗУ, а значить будуть і пацієнти, і фінансування. Друга ж буде продовжувати лікувати, отримувати гроші за проліковані випадки, але крім цього їм доведеться за свій рахунок утримувати стаціонар. А значить, зарплати у лікарів в такій лікарні будуть істотно менше.

Лікар з іншої київської лікарні анонімно розповів OBOZREVATEL якраз про позитивний варіант. Їх установа стало в якомусь плані пілотним і вже кілька місяців працює за принципами другого етапу медреформи. Зміни він називає прогресивними, але по зарплатах поки суттєвої різниці не бачить. Проте, впевнений, що це явище тимчасове і в найближчі місяці ситуація зміниться.

"Форма звітності стала більш сувора, більш зважений підхід до призначення препаратів. Від цього залежить вартість випадку в протокольній медицині. Почали комп'ютери освоювати, переходимо на електронну систему документування. Давно можна було до цього прийти, але реформа підстьобнула це. Зміни, які зробили, я вважаю прогресивними", – поділився він.

При цьому, вдається вписуватися і в тарифи, які закладені НСЗУ. За деякими випадками лікування обходиться дешевше, за деякими – дорожче, але в середньому, за його словами, все в межах норми.

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