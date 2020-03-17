"Втрачаємо геніїв". Як йод допоможе стати розумнішими

Забезпеченість організму йодом напряму впливає на наші розумові здібності і здатність вирішувати складні задачі. А от нестача цього мікроелементу є прямою загрозою психічному здоров’ю нації. Про зв’язок між інтелектом і йододефіцитом читайте далі.

Медики давно прийшли до висновку: нормальне забезпечення йодом мешканців тієї чи іншої країни – важливий елемент інтелектуального розвитку її населення. У приклад часто наводять Японію, де рівень йодної забезпеченості – один із найвищих у світі.

"Японці споживають до тисячі мікрограм йоду щоденно. І це нація, яка має найбільшу тривалість життя, найменшу кількість онкологічних захворювань. Ну і з IQ у них жодних проблем нема", - стверджує завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ Володимир Паньків.

Натомість виражений дефіцит йоду негативно позначається на інтелектуальному рівні населення. І Україна входить до 19 країн світу, де проблема йододефіциту досі стоїть дуже гостро.

"Йододефіцит - головна причина зниження інтелекту українців. Нестачу цього елементу відчувають усі регіони нашої країни. Є регіони, де він менше виражений, але все одно він є. І у крупних містах - у першу чергу. Це реальна загроза для нації у плані її психічного здоров’я. Не тільки фізичного здоров’я, не тільки ранньої інвалідизації, зниження якості життя людей, а психічного здоров’я нації", - переконана Юлія Комісаренко, завідувачка кафедри ендокринології НМУ імені Богомольця.

Медики запевняють: дуже часто саме недостатнє надходження йоду до організму дитини впливає на її успішність у навчанні. Адже йодний дефіцит дуже сильно позначається на пам’яті, здатності концентруватися та працездатності.

"Багато дітей скаржаться: я просто не можу це запам’ятати, мені важко. Їм складно прокидатися зранку, вони дуже швидко втомлюються – і практично втрачають здатність концентруватися на уроках. Якщо ваша дитина почала гірше вчитися – зверніть на це увагу. Цілком можливо, що у неї просто не вистачає сил на навчання – саме через хронічну нестачу йоду", - радить лікар-ендокринолог Наталія Логачова.

Критичною є потреба у фізіологічних дозах йоду у вагітних жінок та маленьких дітей. Особливо важливе нормальне йодозабезпечення під час першого триместру вагітності: саме у цей період у майбутньої дитини формується мозок, нейронні зв’язки, пам'ять і інтелектуальний потенціал. Впливає забезпеченість йоду також на фізичний розвиток плода: якщо вагітна жінка відчуває серйозний дефіцит цього мікроелементу, її майбутня дитина може народитися з різного роду фізичними і психічними вадами (аж до затримки розвитку та кретинізму). І ці наслідки дитина відчуватиме впродовж всього свого подальшого життя.

"Основним показником дефіциту йоду у населення є збільшення щитоподібної залози. Крім того дефіцит йоду може проявлятися у погіршенні пам’яті, неуважності дитини. У дорослої людини він може сформувати схильність до депресії. Також вважається, що дефіцит йоду може провокувати безпліддя у жінок або підвищує ризик народження нездорової дитини. У людей старших він може спричинити збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску і ранній розвиток атеросклерозу… Тобто проблем, які спричиняє нестача йоду та пов’язане з нею зниження функцій щитоподібної залози – дуже багато", - розповідає доктор медичних наук, лікар-ендокринолог Наталія Зелінська.

Згідно статистики, індивідуальними проявами наслідки йододефіциту не обмежуються. Хронічний дефіцит йоду знижує загальний рівень інтелекту населення: за окремими даними, ігнорування проблеми йододефіциту знижує середній рівень IQ населення на 10-15% з кожним поколінням!

"Глобально йодний дефіцит виливається у зниження інтелекту людини, зниження її розумових здібностей. І відповідно до даних експертів міжнародного комітету ЮНІСЕФ, які проводили дослідження у ряді країн світу, включно з нашою державою, при ігноруванні проблеми йодного дефіциту Україна втрачатиме 20-30 геніїв у кожному поколінні", - твердить Зелінська.

Втім, уникнути всіх цих проблем – досить просто. Достатньо щодня дбати про те, аби йод у ваш організм надходив у достатній кількості. Домогтися цього допоможе постійне використання йодованої солі, вживання морської риби та морепродуктів, а також додавання до раціону комбінованих препаратів йоду та селену. Адже саме селен допомагає йоду засвоюватися ефективно і водночас – сприяє якомога довшому збереженню молодості та краси.

Детальніше про те, навіщо людині потрібен йод, як впливає на організм щитоподібна залоза і до яких наслідків може призвести хронічний йододефіцит, читайте у матеріалах:

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