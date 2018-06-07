"Всі помруть": прийнято рішення по скандальному заступнику Супрун

Дисциплінарна комісія доручить експертним установам з'ясувати, чи містять висловлювання заступника глави МОЗ Олександра Лінчевського ознаки образи і приниження гідності.

За словами голови комісії, приймати рішення з даного питання неможливо поспіхом, оскільки "питання моралі і етики майже не регулюються законом". Такі висновки були зроблені під час засідання комісії в четвер, 7 червня, передає ТСН.

Відзначається, що на початку засідання під прицілом численних телекамер виступив сам Лінчевський. Він попросив вибачення за те, що якісь його слова могли "зачепити так багато людей". За його словами, він просто "не підібрав потрібне формулювання".

Після обговорення, комісія пішла в дорадчу кімнату і за закритими дверима обговорила, що робити далі.

"Комісія прийшла до такого висновку: звернутися до Науково-дослідному інституту судової експертизи, якщо у членів комісії будуть ще пропозиції, то і в інших експертних установ, з пропозицією провести експертизу фрагмента висловлювань Олександра Володимировича Лінчевського і дати висновок про те, вирваний цей фрагмент з контексту", - сказано в результатах наради.

Комісія попросить експертів вивчити і стенограму засідання, і аудіозапис.

"Надати висновок про те, на думку експертів, містять ці фрагменти образу, що зачіпають честь і гідність громадян чи ні. І дати відповідь на інші питання, які ми сформулюємо. Наступне засідання комісії провести в понеділок, 11 червня", - йдеться в заяві .

Як повідомляв OBOZREVATEL , 2 червня Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть". Пізніше чиновник вибачився за те, що скандал образив близьких важкохворих людей і їх самих, проте уточнив, що його слова про недоцільність лікування нібито були вирвані з контексту.