"Все одно помруть!" З'ясувалося, як МОЗ "забиває" на онкохворих

У Державному бюджеті України на покупку препаратів для онкохворих пацієнтів закладено тільки 6% від потрібної суми.

Про це OBOZREVATEL заявив народний депутат від Блоку Петра Порошенка, член комітету з охорони здоров'я Костянтин Яриніч.

"У нас в рік з бюджету виділяється лише 6% від потреб на препарати для онкохворих. На гемодіаліз лише 30%. А що робити іншим пацієнтам? Чому у нас потреби онкохворих фінансуються на 25%, а інших захворювань на 90%?" - каже депутат Костянтин Яринич.

За його словами, державної програми "Онкологія" в Україні вже немає рік. Група депутатів і онкологів написала концепцію майбутнього закону по онкологію. Однак пробити цей документ через Міністерство охорони здоров'я не виходить.

"Ця концепція була прийнята на з'їзді онкологів. Тепер потрібно, щоб МОЗ затвердило. Ми вже десять раз були на прийомі у заступника в.о. міністра Олександра Лінчевського, у в.о. міністра Уляни Супрун. Всі погоджуються, але справа не рухається. Але після того, що заявив Лінчевський на засіданні Рахункової палати, про те що такі пацієнти все одно помруть, стало зрозуміло, що це позиція всього Міністерства. Ніхто там нічого робити не збирається", - вважає Яринич.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

А голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити Лінчевського.