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Врятує від смерті: з'ясувалася несподівана користь алкоголю

3.4тЧитати матеріал російською

Помірне вживання алкоголю зменшує ризик смерті літніх людей, яким була діагностована серцева недостатність.

До такого висновку прийшли фахівці Університетської школи медицини у Вашингтоні (США), передає "Лента.ру". Так, у дослідженні взяли участь 393 пацієнти з порушеннями серцево-судинної системи.

Виявилося, що вживання семи чи менше стандартних порцій спиртних напоїв на тиждень продовжувало життя на 383 дні у середньому в порівнянні з тими, хто взагалі не пив алкоголь. При цьому середня виживаність добровольців із початку постановки діагнозу становила близько 7,5 років.

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Врятує від смерті: з'ясувалася несподівана користь алкоголю

Мінфін

Ученим ще належить визначити оптимальні рівні вживання алкоголю для літніх людей із проблемами в діяльності серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що люди, що вживають алкоголь у помірних кількостях, мають більшу тривалість життя, ніж завзяті непитущі.

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минин евген
минин евген
кацапьё даже книгу выпустило о лечении аодкой. сейчас весь мир наблюдает до чего они долечились. деградировали до животных.
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