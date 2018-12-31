Врятує від смерті: з'ясувалася несподівана користь алкоголю

Помірне вживання алкоголю зменшує ризик смерті літніх людей, яким була діагностована серцева недостатність.

До такого висновку прийшли фахівці Університетської школи медицини у Вашингтоні (США), передає "Лента.ру". Так, у дослідженні взяли участь 393 пацієнти з порушеннями серцево-судинної системи.

Виявилося, що вживання семи чи менше стандартних порцій спиртних напоїв на тиждень продовжувало життя на 383 дні у середньому в порівнянні з тими, хто взагалі не пив алкоголь. При цьому середня виживаність добровольців із початку постановки діагнозу становила близько 7,5 років.

Мінфін

Ученим ще належить визначити оптимальні рівні вживання алкоголю для літніх людей із проблемами в діяльності серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що люди, що вживають алкоголь у помірних кількостях, мають більшу тривалість життя, ніж завзяті непитущі.