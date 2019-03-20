Врятує від раку та інсульту: названий ефективний спосіб уникнути передчасної смерті

Швидкі прогулянки один або два рази на тиждень знижують ризик смерті від серцевого нападу, інсульту або раку.

До такого висновку прийшла група вчених під керівництвом Бо Сі з Шаньдунського політехнічного університету (Китай), повідомляє "Лента.ру". Дослідники проаналізували дані про рівень фізичної активності 88 140 осіб, зібрані в період із 1997-го по 2008 роки, і зіставили їх із кількістю померлих у 2011 році добровольців.

Водночас враховувався тип навантажень, а також їхня тривалість. У результаті виявилося, що у людей, які здійснювали прогулянки або працювали в саду від 10 хвилин до однієї години щотижня, знижувався ризик передчасної смерті на 18%.

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Крім того, серії з помірних 10-хвилинних фізичних навантажень загальною тривалістю 2,5-5 години на тиждень зменшували ризик смерті на 31%, а 25 годин активності в тиждень скоротили цю імовірність вдвічі.

У той же час, за словами вчених, їзда на велосипеді, біг або заняття спортом дозволяють скоротити час, необхідний для досягнення ефекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені також з'ясували, що основними факторами довголіття є вплив навколишнього середовища і спосіб життя.

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