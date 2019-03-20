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Врятує від раку та інсульту: названий ефективний спосіб уникнути передчасної смерті

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Швидкі прогулянки один або два рази на тиждень знижують ризик смерті від серцевого нападу, інсульту або раку.

До такого висновку прийшла група вчених під керівництвом Бо Сі з Шаньдунського політехнічного університету (Китай), повідомляє "Лента.ру". Дослідники проаналізували дані про рівень фізичної активності 88 140 осіб, зібрані в період із 1997-го по 2008 роки, і зіставили їх із кількістю померлих у 2011 році добровольців.

Водночас враховувався тип навантажень, а також їхня тривалість. У результаті виявилося, що у людей, які здійснювали прогулянки або працювали в саду від 10 хвилин до однієї години щотижня, знижувався ризик передчасної смерті на 18%.

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Врятує від раку та інсульту: названий ефективний спосіб уникнути передчасної смерті

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Крім того, серії з помірних 10-хвилинних фізичних навантажень загальною тривалістю 2,5-5 години на тиждень зменшували ризик смерті на 31%, а 25 годин активності в тиждень скоротили цю імовірність вдвічі.

У той же час, за словами вчених, їзда на велосипеді, біг або заняття спортом дозволяють скоротити час, необхідний для досягнення ефекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені також з'ясували, що основними факторами довголіття є вплив навколишнього середовища і спосіб життя.

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Китай
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