Впливати на мозок через смартфон: вчені винайшли унікальний пристрій

Американські і південнокорейські вчені винайшли бездротової імплант, який здатний впливати на нейрони мозку за допомогою світла і препаратів.

Як передає Science Daily, ним можна керувати через простий додаток на смартфоні за допомогою Bluetooth, задаючи певну послідовність світлових і лікарських стимулів.

До складу імпланта входять змінний картридж з дозою препарату, мікрофлюідні канали та крихітні світлодіоди. Експерименти можуть тривати кілька місяців, оскільки саме на такий термін вистачає дози препарату.

За словами вчених, технологію вже перевірили на мишах. Вона дозволить проводити нейробіологічні дослідження на недоступному раніше рівні і допоможе дізнатися більше про роботу мозку і отримати дані про депресію, хронічний біль і хворобу Альцгеймера.

ecology.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вченим вдалося вперше оживити мертвий мозок завдяки системі BrainEx.

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