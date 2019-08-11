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Впливати на мозок через смартфон: вчені винайшли унікальний пристрій

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Американські і південнокорейські вчені винайшли бездротової імплант, який здатний впливати на нейрони мозку за допомогою світла і препаратів.

Як передає Science Daily, ним можна керувати через простий додаток на смартфоні за допомогою Bluetooth, задаючи певну послідовність світлових і лікарських стимулів.

До складу імпланта входять змінний картридж з дозою препарату, мікрофлюідні канали та крихітні світлодіоди. Експерименти можуть тривати кілька місяців, оскільки саме на такий термін вистачає дози препарату.

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За словами вчених, технологію вже перевірили на мишах. Вона дозволить проводити нейробіологічні дослідження на недоступному раніше рівні і допоможе дізнатися більше про роботу мозку і отримати дані про депресію, хронічний біль і хворобу Альцгеймера.

Впливати на мозок через смартфон: вчені винайшли унікальний пристрій

ecology.md

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вченим вдалося вперше оживити мертвий мозок завдяки системі BrainEx.

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