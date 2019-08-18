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Вперше в історії! В Ізраїлі чоловікові виростили нову ногу з жиру

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В Ізраїлі стартап Bonus Biogroup розробив спосіб вирощування в лабораторії кісткових клітин для пересадки хворим з серйозними дефектами кісток.

Кістку виготовляють з жиру пацієнта, вирощують протягом 2 тижнів і вводять в область дефекту. За лічені місяці хворі одужують, і у них повністю відновлюється функціональність, передає isralike.org.

Такий випадок стався з Дані Якобсоном, у якого була роздроблена ліва нога. Але після лікування він зміг не тільки ходити без милиць, а й займатися спортом.

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Рентгенівські знімки показують зростання кістки з жирових клітин. Зліва направо: в день пересадки, через 1, 6, 10 тижнів і в кінці процесу

Рентгенівські знімки показують зростання кістки з жирових клітин. Зліва направо: в день пересадки, через 1, 6, 10 тижнів і в кінці процесу

isralike.org

За словами гендиректора компанії Bonus Biogroup, доктора Шая Мерецького, в світі раніше ще нікому не вдавалося виростити людські тканини поза організмом хворого. Очікується, що такий метод лікування буде застосовуватися по всьому світу вже через три роки.

Дані Якобсон після лікування за новим методом

Дані Якобсон після лікування за новим методом

isralike.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені знайшли спосіб вирощувати нові зуби за допомогою спеціального білка.

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Ізраїль
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