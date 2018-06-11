"Вони всі помруть!" Супрун публічно пояснила заяву свого заступника про онкохворих

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що її скандальний заступник Олександр Лінчевський просував від імені команди програму для лікування українців за кордоном.

Так вона пояснила його слова про те, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, так як "вони все одно помруть". Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.

"Під час розгляду справи про етичність висловлювань заступника міністра Олександра Лінчевського я декілька разів прослухала аудіозапис діалогу в Рахунковій Палаті. На мій погляд, одного разу достатньо, щоб почути фактично сказане та зробити висновки щодо цінностей, які відстоює наша команда", - написала Супрун.

За її словами, Лінчевський боровся за програму лікування українців за кордоном.

"Олександр Лінчевський від імені команди МОЗ України боровся за програму лікування українців за кордоном, відстоював необхідність лікування всіх, навіть тяжкохворих пацієнтів. Ми як суспільство не маємо права дозволяти відволікати себе від дійсно важливих речей. 42 мільйони українців вимагають змін в лікарнях, а не фейків в телевізорі", - додала вона.

Супрун зазначила, що команда МОЗ сподівається на підтримку тих, хто вважає, що Україна не може дозволити собі стати країною фейків.

"Міністерство охорони здоров'я не зупиниться у впровадженні змін, які розширюють доступ до якісного лікування для всіх українців. Найближчим часом ми відкриваємо два нових великих напрямки в реформі системи охорони здоров’я. Чекайте на новини", - резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня з'явилося скандальну заяву Лінчевського

про витрати на онкохворих, що викликало гучний скандал.

Після скандального висловлювання голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити його.

Сам Лінчевський заявив, що поширені ЗМІ фрагменти засідання "не відображають ні хід дискусії, ні позицію Міністерства охорони здоров'я". Він також висловив жаль з приводу того, що його "вирвані з контексту слова" образили пацієнтів та їх сім'ї.

У свою чергу МОЗ закликало "не спекулювати на цій темі ЗМІ, політиків та інших громадян України і запобігти подальшим маніпуляціям". 6 червня Рахункова палата оприлюднила аудіозапис доповіді заступника в.о. голови МОЗ України.

7 червня стало відомо про дії дисциплінарної комісії в розслідуванні даного випадку.