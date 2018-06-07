"Вони всі помруть!" Опального заступника Супрун вирішили виправдати

Заступника в.о. міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського, який оскандалився заявою щодо онкохворих, збираються виправдати на засіданні дисциплінарної комісії.

Про це OBOZREVATEL розповів лідер руху "За трансплантацію" Юрій Андрєєв. За його словами, засідання комісії перетвориться в шоу.

"Від наших джерел нам стало відомо, що вже навіть написана виправдувальна постанова для Лінчевського. Хтось із високих кабінетів подзвонив, щоб його обілили. Так що засідання дисциплінарної комісії перетвориться в шоу. Насправді Рахункова палата знайшла на нього стільки матеріалу, що йому не на дисциплінарну комісію потрібно йти, а до суду", - говорить Андрєєв.

У висновках Рахункової палати, яка перевіряла як витрачаються гроші на лікування українців за кордоном, говориться про численні порушення з боку Міністерства охорони здоров'я. За цей напрям у відомстві якраз і відповідає Олександр Лінчевський.

Прес-служба Кабінету міністрів

Зокрема, в документі йдеться, що двосторонні договори з медичними установами зарубіжних країн не складалися. Аналіз вартості лікування при виборі медичних установ в зарубіжних країнах не проводився. Також як не проводилася і оцінка якості та результативності лікування.

Рахункова палата дійшла висновку, що МОЗ неефективно використовував 286 млн грн бюджетних коштів, виділених для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями за кордоном, з яких 24 млн грн використали з порушенням законодавства.

За словами Андрєєва, онкохворі змушені місяцями чекати, поки МОЗ їх включить в чергу на лікування, тоді як за законом потрібно не більше 20 днів. "Фактично люди місяцями стоять в черзі, щоб потрапити в чергу МОЗ", - говрят Андрєєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за покарання для заступника в.о. глави Міністерства охорони здоров'я Олександра Лінчевського, якщо той дійсно заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно , оскільки "вони все одно помруть".