"Вони все одно помруть!" Зам Супрун розлютив українців заявою про лікування раку

Заступник в.о. голови МОЗ України Уляни Супрун Олександр Лінчевський викликав гнів користувачів мережі своєю заявою про те, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

Користувачі нагадали чиновнику, що буквально кожен знаходиться в зоні ризику. "Бумеранг запущений", - пишуть вони.

Зокрема, журналістка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що знала, що Лінчевський незабаром "проявить себе у всій красі".

"Це не применшує факти корупції, які є при роздачі грошей на таке лікування. Але сам підхід МОЗу... Загалом, головне, мочіть манту і сидіть на холодному. І бережіть себе від Лінчевського", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що звичайна сода може істотно підвищити ефективність хіміотерапії при боротьбі з онкозахворюваннями.