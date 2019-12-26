Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Водогін та зубна паста: названі фактори, що посилюють наслідки дефіциту йоду

2.9т
Читати матеріал російською

Навіть якщо людина дбає про те, аби щодня отримувати фізіологічні дози йоду, є ряд факторів, які можуть звести її зусилля нанівець. Йдеться як про окремі звички, так і про деякі побутові фактори.

Про них у інтерв’ю OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділом дитячої ендокринології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України Наталія Зелінська.

Наталія Зелінська

Наталія Зелінська

"Це низькокалорійна, обмежена дієта, генетичні фактори, компоненти добрив, промислових відходів, пестицидів, деякі медикаменти, куріння, порушення споживання мікроелементів, зокрема - нестача селену, заліза, постійний надлишок кальцію, магнію, цинку, марганцю та інше. Конкурентами засвоєння йоду є хлор, бром, фтор. Тобто, якщо ви споживаєте хлоровану воду чи чистите зуби фторованою зубною пастою – ви вже в зоні ризику. Навіть якщо будете споживати морепродукти, ці елементи нівелюватимуть нормальне надходження йоду до щитоподібної залози", - зазначила ендокринолог.

Новини
Ендокринолог розповів про можливості передозування йодом

Окрім перерахованих факторів, за словами Зелінської, негативні наслідки від нестачі йоду в організмі посилює дефіцит селену.

"Проведено багато досліджень, які доводять: під час профілактики дефіциту йоду має проводитися і профілактика дефіциту селену. Науковці вважають, що особливо показане вживання препаратів селену у разі наявності автоімунного процесу в щитоподібній залозі – автоімунного тиреоїдиту, оскільки селен може сприяти зменшенню його прогресування. Так що поєднане вживання йоду та селену сьогодні вважається правильним і корисним", - підкреслила лікар.

Новини
Через дефіцит йоду Україна втрачає інтелект і здатність народжувати - Паньків

Вона також закликала батьків подбати про здоров’я власних дітей, які живуть в умовах йододефіциту. Адже Україна залишається однією з небагатьох країн у світі, яка досі не має державної програми йодопрофілактики.

"Люди старшого покоління пам’ятають, що за радянських часів не випадково вівторок і четвер у їдальнях і ресторанах були "рибними днями", а у західних регіонах школярам двічі на тиждень давали профілактично препарати йоду. Це були елементи державної програми ліквідації йодного дефіциту, яка припинилась після розпаду Радянського Союзу. І хоча режим призначень великих доз препаратів йоду був не зовсім фізіологічний, бо ми маємо отримувати добову норму йоду щоденно, та це було краще, ніж нічого. Зараз й цього немає. Нажаль, про здоров’я наших дітей, про нас, держава не думає. Тому ми повинні подбати про себе самі. Почніть з малого. Встановіть для себе правило: у вас на кухні має бути тільки йодована сіль", - порекомендувала Зелінська.

Нагадаємо, першим препаратом, в якому містяться одночасно фізіологічні дози йоду та селену, в Україні став препарат "ЙоСен".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
здоров'я жіноче здоров'я здоров'я новонародженого Жити здорово
Тег
Йод
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини