У Франції медики виявили, що симптомом коронавірусу, крім уже відомих, є також хворобливі прояви на шкірі.

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Свої висновки лікарі виклали у звіті, який оприлюднили на сайті Національної спілки дерматологів-венерологів (SNDV).

Так, спільнота медиків, організована з більш ніж 400 фахівців, заявила, що в низці випадків інфіковані COVID-19 скаржилися на часті почервоніння, кропив'янку та псевдообмороження.

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За словами експертів, вони провели аналіз багатьох випадків зараження вірусною інфекцією. "Ми попереджаємо медичну громадськість, щоб фахівці могли якомога швидше виявити нових пацієнтів із коронавірусом", – йдеться у звіті.

Французькі лікарі рекомендували громадянам із зазначеними симптомами звертатися до медичних установ. За їхніми словами, навіть якщо проблеми зі шкірою не є ознаками COVID-19, ці захворювання так чи інакше треба лікувати.

На доповідь SNDV відреагувала влада Франції. Глава генеральної дирекції охорони здоров'я Франції Жером Саломон зауважив, що йому поки не відомо жодне наукове дослідження, яке могло б продемонструвати дерматологічну симптоматику у випадках захворювання на коронавірус. При цьому Саломон зауважив, що нові симптоми можуть бути відкриті в міру мутації COVID-19.

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