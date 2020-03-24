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Вітамін Д може знизити ризик коронавірусної інфекції: думка експерта

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Вітамін D може знизити ризик коронавірусної інфекції для вразливих груп населення. Прийом цього вітаміну ймовірно дозволяє підвищити опір організму до COVID-19. Про це, анонсуючи своє інтерв'ю для Fox News у Twitter, написав екс-глава Центру контролю і профілактики захворювань США доктор Том Фріден.

OBOZREVATEL публікує скорочену версію його інтерв'ю.

Том Фріден

Том Фріден

www.cnsnews.com

"У той час як ми розробляємо ефективні методи лікування і вакцини проти COVID-19, люди прагнуть знизити ризик захворіти. Одна річ, яка може допомогти, так само очевидна, як сонце на небі, і така ж близька, як ваша аптечка. Це вітамін D.

Більш високий рівень смертності від COVID-19 серед літніх людей і людей з хронічними захворюваннями свідчить про те, що одним з основних факторів ризику є ослаблена імунна система. З'являється безліч тверджень про чудодійні засоби, але наука схиляється до можливості - хоча поки і не остаточно доведеної - що вітамін D може зміцнити імунну систему, особливо у людей з низьким рівнем цього вітаміну.

Додавання вітаміну D знижує ризик респіраторної інфекції, регулює вироблення цитокінів і може обмежувати загрозу вірусних захворювань, таких як грип. Респіраторна інфекція може призвести до "цитокінових бурь" - замкнутого циклу, в якому наші уражені клітини ушкоджують органи по всьому тілу – що і збільшує смертність серед людей з COVID-19. Адекватний рівень вітаміну D потенційно може забезпечити помірний захист для вразливих груп населення.

Це особливо важливо для людей з дефіцитом вітаміну D - і, що дивовижно, це може стосуватися більше 40 відсотків дорослих у США. Люди, які живуть у північній частині США, піддаються більшому ризику дефіциту.

Є дані про сезонність деяких респіраторних захворювань, включаючи грип і туберкульоз. Основна гіпотеза: сезонність обумовлена зниженням рівня вітаміну D через зменшення впливу сонячного світла у зимові місяці. У деяких тропічних кліматичних умовах (наприклад, на півдні Індії) сезонність грипу або туберкульозу відсутня, там погода і вплив сонячного світла стабільні протягом всього року.

Коли я працював в Індії в 1996-2002 рр., я просив Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) направити співробітника епідеміологічної служби для розслідування цього питання. І доктор Лорна Торп, провідний автор підсумкового дослідження, виявила, що сезонність відзначається більше у північному кліматі, де прохолодний або холодний зимовий сезон, тоді як мало або взагалі немає сезонності в південних районах країни, де спекотно цілий рік.

На даний час ми не знаємо, чи відіграє дефіцит вітаміну D якусь роль в тяжкості протікання COVID-19. Але з огляду на високу поширеність дефіциту вітаміну D у нашій країні, можна з упевненістю рекомендувати людям потурбуватися про отримання правильної добової дози вітаміну D.

Організм більшості людей виробляє вітамін D у шкірі під впливом сонця. Близько 15 хвилин на день прямого сонячного світла досить для того, щоб організм багатьох людей виробляв достатню кількість вітаміну D; люди з темною шкірою потребують більш тривалого впливу сонячного світла для виробництва такої ж кількості цього вітаміну. Взимку люди у північних широтах (що актуально для України.- Ред.) не можуть отримувати вітамін D з сонячного світла. А використання сонцезахисного крему влітку збільшує час, який потрібно провести на сонці.

Ми можемо зробити багато речей, щоб поліпшити нашу стійкість до інфекції. Прийом полівітамінів, що включають вітамін D або дієтичних добавок вітаміну D - напевно не зашкодить. І це може допомогти".

Для довідки: Доктор Том Фріден - ексдиректор Центру США з контролю і профілактики захворювань (CDC) і колишній комісар Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка. Наразі він є президентом і генеральним директором Resolve to Save Lives, глобальної некомерційної ініціативи, що фінансується Bloomberg Philanthropies, Ініціативою Чан Цукерберг, а також Фондом Білла і Мелінди Гейтс. Очолювана Фріденом ініціатива входить до Всесвітньої організації охорони здоров'я Vital Strategies. "Resolve to Save Lives" працює з багатьма країнами світу, щоб запобігти 100 мільйонам смертей і зробити світ безпечнішим від епідемій. Доктор Фріден також є старшим науковим співробітником з питань глобального охорони здоров'я у Раді з міжнародних відносин.

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Теми
Коронавірус здоров'я
Тег
карантин
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