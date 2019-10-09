Виплатять вісім мільярдів доларів: у США у чоловіка через ліки виросли груди

Житель Меріленда (США) протягом п'яти років вживав препарат виробництва Johnson & Johnson. Але у нейролептика виявився побічний ефект, який призвів до збільшення молочних залоз у чоловіка. Суд присяжних у Філадельфії зобов'язав виробника виплатити йому $8 мільярдів.

Препарат "Ріспедрал" призначають під час лікування шизофренії та біполярного розладу. Про це повідомило видання Еsquire з посиланням на The Wall Street Journal.

26-річний Ніколас Мюррей стверджував, що вживав ліки за призначенням лікарів з 2003 по2008 рік. Це спричинило в потерпілого гінекомастію – збільшення молочних залоз. На його думку, в компанії знали про побічні ефекти препарату, але не попередили медиків і споживачів.

У США чоловікові, у якого виросли груди через ліки, виплатять $8 мільярдів

У 2015 році Мюррей виграв аналогічну справу – тоді Johnson & Johnson зобов'язали виплатити йому $1,75 мільйонів. Та пізніше апеляційний суд знизив розмір компенсації до $680 тисяч. Потерпілий оскаржив це рішення, тож у вересні 2019 року судовий розгляд відновили.

У компанії назвали новий вирок "надмірним і необгрунтованим", а суму – "абсолютно неймовірною", порівнянюючи з початковою компенсацією. Фірма заявила про наміри оскаржити рішення і розраховує на його скасування.

Проти виробника ліків подали ще 13 тисяч аналогічних позовів.

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