Випала легеня: стало відомо про неймовірний порятунок після ДТП

Житель Індії Йогендра Кумар вижив після того, як у нього випала легеня. Чоловіка збила машина.

Аварія сталася у місті Ноїда на півночі країни. 36-річний Кумар їхав на роботу на велосипеді разом зі своїм дядьком, коли їх збив автомобіль, передає Daily Mail.

Чоловіка підкинуло у повітря на шість метрів, і він приземлився грудьми на ребро сталевого листа. Його грудну клітку розсікло, і з неї випала ліва легеня. Після цього Кумар зумів піднятися і перев'язати собі груди одягом, а також викликати швидку допомогу.

Йогендра Кумар Daily Mail

Спочатку його доставили у державну лікарню, але лікарі відмовилися братися за нього через складність випадку. Потім Кумара перевезли у приватну клініку, але і там хірурги відмовилися його оперувати. Чоловік благав врятувати його.

У підсумку, у третій лікарні операцію все-таки зробили. Вона тривала одну годину 46 хвилин. Лікарям довелося зашити легеню, м'язи і шкіру пацієнта.

Daily Mail

Через тиждень Кумара вже виписали з лікарні, а ще через 20 днів він вийшов на роботу, скаржачись тільки на "невеликий біль" у грудях.

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