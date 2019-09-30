Дівчинка могла б жити: як в українській лікарні не змогли врятувати від апендициту

Звичайна операція з видалення апендициту у Миргородській центральній районній лікарні обернулася справжньою трагедією для родини Пупко.

Батьки 14-річної Олени вранці, 27 вересня, привезли доньку з болями у животі до медиків, які лише ближче до вечора забрали дівчинку на операцію з діагнозом гострий апендицит. Пізно ввечері Олени не стало...

У чому причина і хто понесе відповідальність за смерть дівчинки – читайте в OBOZREVATEL.

Тягнули з діагнозом

Трагічна історія з 14-річною Оленою Пупко, жителькою с. Савинці Миргородського району, стала відома завдяки члену Спілки журналістів України, лікарю за фахом Юрію Климченку.

Юрій Климченко facebook/yklimchenko

Батько і мати дівчинки працюють на стадіоні "Центральний" у Лубнах Полтавської області, директором якого і є Климченко. Саме він відвозив свого колегу у Миргородську центральну районну лікарню, до якої за день до цього привезли його доньку.

У четвер, 26 вересня, під вечір Олені стало погано, дівчинка поскаржилася на болі в животі та нудоту. Наступного ж ранку дід і мати на своєму авто відвезли дівчинку до лікарів.

"Там дитину оглянули гінеколог і хірург, призначили необхідні лабораторні аналізи і тримали її без будь-яких дій до самого вечора. На операцію хірурги взяли з діагнозом гострий апендицит аж о 18:30 і оперували близько двох годин. Після чого її у важкому стані відправили в реанімаційне відділення, де вона незабаром цього ж пізнього вечора і померла", – повідомив член Спілки журналістів України.

Смерть дитини sm-news.ru

З огляду на свою спеціальність і досвід роботи лікарем Климченко припустив, що апендицит у дівчини ускладнився перитонітом (запаленням черевної порожнини), але він висловив упевненість у тому, що Олена могла б жити, якби лікарі вчасно поставили правильний діагноз і прооперували дитину раніше.

Крім цього, у чоловіка з'явилися підозри у правильності післяопераційних заходів, які також могли врятувати життя дівчинці.

"Думаю, за таке байдуже і непрофесійне ставлення до хворої дитини і свою роботу необхідне детальне розслідування цієї справи і покарання винних", – заявив Климченко.

Миргородська центральна районна лікарня facebook/yklimchenko

"20 жовтня цього року Олені Пупко виповнилося б 15 років і батько вже почав збирати кошти на подарунок на день народження – новий мобільний телефон..." – додав він.

Злочинці на волі

Батьки померлої Олени відмовляються спілкуватися з пресою, сказав у коментарі OBOZREVATEL Юрій Климченко, але найстрашніше, за його словами, те, що "винні у смерті залишаються на волі".

Більше того, передаючи слова рідного дядька дівчинки – Івана, Юрій повідомив про те, що батько і мати змушені були підписати відмову від претензій до медперсоналу Миргородської лікарні через тиск із боку правоохоронних органів.

Але на будь-які розбірки з лікарнею і поліцією у рідних немає сил, адже тільки в суботу Олену ховали всім селом.

Крім того, припущення лікаря про ускладнення апендициту перитонітом підтвердилося висновком експертизи.

"У свідоцтві про смерть записано, перше – ендотоксичний шок. Друге – гострий апендицит із перитонеальним абсцесом", – розповів він. Чому ж у лікарні так довго тягнули з операцією, лікарі говорити відмовляються.

Зі свого боку, ще до розмови з Климченком OBOZREVATEL зв'язався із директором Комунального некомерційного підприємства "Миргородська ЦРЛ" Ярославом Будним, який пояснив, що до висновку судмедекспертизи говорити, що ж трапилося із загиблою Оленою – слова на вітер.

"У двох словах: операція пройшла успішно, чому загинула дитина – ми зараз сказати не може, чекаємо на результати експертизи", – заявив він.

Після того, як Юрій повідомив нам про результати експертизи, ми знову намагалися зв'язатися з Будним, який на той час виявився на операції. Характерним є той факт, що Олена була похована в суботу, 28 вересня, а отже на той час причина смерті вже мала бути встановлена.

Ярослав Будний myrhorod.org.ua

Журналісти OBOZREVATEL іще спробують зв'язатися з директором Миргородської лікарні, щоб дізнатися, яких результатів експертиз очікують у медустанові.

Також відкритими залишаються питання, чи могли б лікарі запобігти смерті 14-річної дитини і чи буде проведено службове розслідування за цим фактом.

У пресслужбі Миргородського відділення поліції повідомили, що за фактом смерті Олени Попко внесені дані до ЄРДР, про те, що було проведено оперативне втручання, після чого в реанімації померла дитина.

Спікерка місцевої поліції Лариса Петренко у коментарі OBOZREVATEL спростувала інформацію про нібито тиск із боку правоохоронних органів на батьків загиблої дівчинки, щоб ті підписали відмову від претензій до лікарів Миргородської лікарні.

"Батько і мати на допиті у слідчого окремо одне від одного написали заяви, що вони не мають претензій до лікарів із проведення хірургічного лікування та операції", – повідомила вона.

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