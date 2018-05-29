Викликає слабоумство: вчені відкрили небезпечний штам палички, яка є у кожного

Американські вчені знайшли в організмі старих щурів незвичайний штам кишкової палички, що викликає галюцинації і позбавляє здатності запам'ятовувати інформацію.

Відповідні результати дослідження опубліковані в статті в журналі eNeuro, передає РІА "Новости".

"При настанні старості наша пам'ять гасне поступово далеко не завжди. Часто буває так, що люди похилого віку, котрі відчували себе добре зовсім недавно, різко втрачають здатність ясно мислити і впадають в галюцинації, переживши важку хворобу. Навіть якщо цей напад делірію проходить, подібні кризи помітно підвищують ймовірність розвитку слабоумства", - повідомила Сьюзан Паттерсон з університету Темпла у Філадельфії.

Вчені перевірили реакцію гризунів на інфекції. Вони показали, що зараження щурів певними штамами звичайної кишкової палички приводили до незвичайних наслідків саме тоді, коли тварини були літніми.

Дворічні гризуни різко дурніли і втрачали нормальне сприйняття реальності. Вони не запам'ятовували нову інформацію, зокрема, положення виходу з лабіринту. Щури встромляли в стіни і вели себе неадекватно.

Аналіз хімічного складу крові та різних тканин тіла показав, що зміни в роботі мозку і пам'яті викликали мікроби, які змінили роботу імунної системи.

Попадання бактерій в організм призвело до того, що їх імунні клітини почали виробляти величезні кількості сигнальних молекул, інтерлейкінів, що викликають запалення. При проникненні в гіпокамп, вони порушили роботу клітин, пов'язаних з формуванням довгострокових спогадів. Це призвело до розвитку галюцинацій і проблем з гостротою інтелекту.

За словами біологів, порушення зникли через два тижні після того, як щури одужали.

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