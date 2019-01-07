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Викликає рак: учені розкрили небезпеку нічного прийому їжі

2.7тЧитати матеріал російською

Вчені з Глобального інституту здоров'я в Барселоні з'ясували, що пізня вечеря сприяє виникненню раку.

Як пише АиФ-Украина, медики проаналізували дані про хвороби 621 пацієнта з раком простати і 1205 пацієнток із раком молочної залози.

Вони також зібрали контрольну групу з добровольців без онкологічних захворювань, що складається з тисячі триста двадцять однієї жінки і 872 чоловіків, які відповіли на запитання про те, якого режиму сну вони дотримуються і коли харчуються.

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З'ясувалося, що у тих, хто їв як мінімум за дві години до нічного сну, ризик розвитку раку молочної залози знижувався на 16%, а онкологічних захворювань простати - на 26% порівняно з тими, хто лягав спати одразу після вечері.

Викликає рак: учені розкрили небезпеку нічного прийому їжі

За словами вчених, онкологічні захворювання молочної залози і простати часто пов'язані з активністю різних гормонів, чиї коливання залежать від добових ритмів організму. Тому пізні прийоми їжі - одна з причин, які можуть призводити до збоїв добових ритмів, і згодом викликати рак.

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Як писав OBOZREVATEL, дослідники прийшли до висновку, що активний компонент очних крапель, створених для лікування захворювань сітківки, здатний побороти один з найагресивніших видів раку.

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