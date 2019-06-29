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Викликає рак: названо загрозу популярної харчової добавки

1.1тЧитати матеріал російською

Вчені зі США і Швеції показали, що антиоксиданти, які вважаються профілактичним засобом у боротьбі з раком, можуть провокувати появу метастазів.

Згідно з висновками шведського науковця Мартіна Берго, вітамін Е, який приймається пацієнтами в складі харчової добавки, збільшує ймовірність поширення раку легенів через його впливу на білок BACH1 (раніше вважалося, що прийом вітаміну Е є гарним профілактичним засобом), пише MedicalXpress.

Експерименти на мишах і тканинах людини розкрили механізми, які захищають ракові клітини від побічних продуктів їх власного агресивного зростання. Ключову роль відіграє білок BACH1, що є компонентом сигнальної мережі, пов'язаної з міграцією ракових клітин і їх інвазією в здорові тканини.

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Достатньо одного аналізу: названо спосіб розпізнати рак на ранній стадії

Дослідники показали, що при недрібноклітинному раку легенів виникають мутації, які посилюють активність білка NRF2, що сприяє утворенню антиоксидантів. При цьому зменшується кількість молекул, що беруть участь у виробництві активних форм кисню і викликають окислювальний стрес. Деякі з цих сполук розщеплюють білок BACH1. Однак при збільшенні вмісту антиоксидантів BACH1 виявляється захищеним і допомагає раковим клітинам поширюватися.

Викликає рак: названо загрозу популярної харчової добавки

medicalxpress.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розробили новий тест для раннього виявлення раку простати, який є одним з найбільш поширених серед чоловічого населення.

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Теми
здоров'яБоротьба з онкологієюонкологія
Тег
рак
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