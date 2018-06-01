Військову частину під Вінницею охопив спалах небезпечного захворювання

В українській військовій частині 3028 у Калинівці Вінницької області зафіксовано спалах кору.

За даними видання "День" з посиланням на начальника медичної служби частини, майора Нікола Рябоконя, було госпіталізовано 69 військових. З них у 39 осіб підтверджено кір.

Тим часом, заражених лікують у Вінниці і Хмільнику, тому що інфекційне відділення Калинівської центральної районної лікарні зараз на ремонті.

"Причину поширення інфекційного захворювання вже виявили. Справа в тому, що 19 квітня у військову частину прибуло молоде поповнення зі Львівщини. Через два тижні троє військовослужбовців із цієї команди звернулися до нас за медичною допомогою, і у них були явні ознаки захворювання на кір. Після розмови з'ясувалося, що на збірному пункті у Львові були призовники з ознаками захворювання - застудою, підвищеною температурою тіла, нежитем, кон'юнктивітом", - пояснив Рябоконь.

Після спалаху було вжито низку заходів для запобігання поширенню хвороби. Повного карантину в частині немає, але введено обмежувальні карантинні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гендиректор "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я" Володимир Курпіта попередив про наближення спалаху кору.