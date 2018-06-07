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Відмовилася лікувати АТОшніка: скандальний онколог звільнена

2.9тЧитати новину російською

Лікар Національного інституту раку Анна Губарєва, яка відмовилася лікувати ветерана АТО з Кропивницького Віталія Драгана, звільнена із займаної посади.

Про це повідомила в своєму Twitter в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Лікар яка відмовила ветерану АТО у лікуванні вже звільнена. <br>Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію на захист наших ветеранів", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Анна Губарєва, яка родом з Донецька, відмовила ветерану АТО Віталію Драгану в лікуванні, заявивши, що грошей на це держава не виділяє. Також вона сказала хворому: "Ніяких тобі пільг, тому що ти братський народ вбивав".

Особи
Уляна СупрунОксана Корчинська
Місце
УкраїнаКиїв
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