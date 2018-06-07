Відмовилася лікувати АТОшніка: скандальний онколог звільнена

Лікар Національного інституту раку Анна Губарєва, яка відмовилася лікувати ветерана АТО з Кропивницького Віталія Драгана, звільнена із займаної посади.

Про це повідомила в своєму Twitter в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Лікар яка відмовила ветерану АТО у лікуванні вже звільнена. <br>Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію на захист наших ветеранів", - написала вона.

Лікар яка відмовила ветерану АТО у лікуванні вже звільнена.

Дякую громадськості та народному депутату Оксані Корчинській за активну позицію на захист наших ветеранів. Пересвідчусь, що Віталій отримає необхідну допомогу. pic.twitter.com/8eqkryqkfv - Уляна Супрун (@usuprun) June 7, 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Анна Губарєва, яка родом з Донецька, відмовила ветерану АТО Віталію Драгану в лікуванні, заявивши, що грошей на це держава не виділяє. Також вона сказала хворому: "Ніяких тобі пільг, тому що ти братський народ вбивав".